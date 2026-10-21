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Proiect depus în Parlament pentru eliminarea TVA la mai multe produse de igienă: Nu este populism, ci o măsură socială

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camera deputatilor inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Un proiect privind eliminarea TVA pentru scutece, absorbante, alte produse de igienă, dar şi prezervative, a fost depus, miercuri, la Parlament, de deputatele neafiliate Dumitriţa Albu şi Aurora Simu, reprezentante ale Partidului UNIT (Uniunea Naţională pentru Inovaţie şi Tradiţie).

„Produsele de igienă esenţiale nu sunt un lux şi nu ar trebui taxate ca atare! Am depus, împreună cu colega mea, deputata Aurora Tasica Simu, un proiect de lege prin care propunem eliminarea TVA pentru absorbante şi alte produse de igienă menstruală, scutece pentru copii, produse destinate persoanelor care suferă de incontinenţă, precum şi prezervative. Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinţii nu pot renunţa la scutecele copiilor, iar persoanele care suferă de incontinenţă au nevoie de produse care le asigură igiena şi demnitatea. În acelaşi timp, prezervativele au un rol esenţial în prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite”, a anunţat Dumitriţa Albu într-un comunicat de presă.

Potrivit deputatei, nu este vorba despre un proiect populist, ci despre o măsură fiscală şi socială care se înscrie în cadrul legislativ european. Directiva (UE) 2022/542 permite statelor membre să aplice tratamente fiscale preferenţiale anumitor produse esenţiale, în condiţiile prevăzute de legislaţia europeană, a amintit aceasta.

„Într-o perioadă în care fiecare cheltuială contează, consider că statul trebuie să caute soluţii pentru a reduce povara fiscală asupra produselor de care oamenii nu se pot lipsi. Noul Guvern are acum ocazia să emită un aviz favorabil acestei iniţiative şi să demonstreze că sprijinirea familiilor, sănătatea publică şi protejarea persoanelor vulnerabile nu trebuie să rămână doar promisiuni. Nu cerem privilegii şi nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale. Pentru că igiena, sănătatea şi demnitatea nu sunt un lux!”, a argumentat Dumitriţa Albu.

Propunerea legislativă urmăreşte introducerea unui regim efectiv de TVA 0%, în forma juridică a scutirii de taxă cu drept de deducere, pentru produse de protecţie igienică destinate menstruaţiei sau perioadei de lăuzie, produse igienice absorbante destinate nou-născuţilor, sugarilor şi copiilor, produse igienice absorbante pentru uz uman destinate gestionării incontinenţei şi prezervative. Măsura este limitată la categoriile pentru care dreptul Uniunii Europene permite în mod expres aplicarea unei asemenea scutiri.

Scutirea ar urma să se aplice direct la livrare, indiferent de calitatea beneficiarului, fără condiţionarea acesteia de prezentarea de către cumpărător a unor documente privind venitul, vârsta, starea de sănătate ori o altă situaţie personală. Încadrarea produselor se realizează pe baza caracteristicilor obiective, a compoziţiei, a construcţiei, a modului normal de utilizare şi a destinaţiei principale a acestora, fără diferenţiere exclusiv în funcţie de caracterul de unică folosinţă sau reutilizabil ori de materialul din care sunt fabricate, prevede proiectul.

Editor : Liviu Cojan

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