Deputații PNL, Gigel Știrbu și Alexadru Muraru, au depus un proiect, la Senat, prin care 10 mai să fie desemnată ca Ziua Independenţei Naţionale a României și să nu se lucreze la acea dată. Dacă propunerea legislativă va fi adoptată, atunci românii ar avea anual 18 zile nelucrătoare legale, nu 17 cum au în prezent.

„Se declara ziua de 10 mai ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei, zi de sărbătoare națională”, prevede proiectul de lege care modifică şi alin. (1) al art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii.

În momentul de față, Codul Muncii prevede că românii beneficiază de 17 zile de sarbătoare legală în care nu se lucrează, astfel:

1 și 2 ianuarie

6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza

7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui

prima și a doua zi de Paști

1 Mai

1 Iunie prima și a doua zi de Rusalii

Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel intâi chemat, Ocrotitorul României

1 Decembrie

prima și a doua zi de Crăciun

„Ziua de 10 mai este o zi cu o semnificație istorică deosebită pentru România, marcând proclamarea Independenței de Stat, începutul domniei lui Carol I și ulterior transformarea țării în regat. Între 1866 și 1947, 10 mai a fost celebrată ca Ziua Națională a României, simbolizând independența, modernizarea statului și unitatea națională. Această dată fundamentală din istoria modernă a României reunește trei momente esențiale: sosirea principelui Carol I, proclamarea independenței și încoronarea ca regat. Semnificațiile multiple ale zilei de 10 mai o recomandă ca reper istoric de prim rang, ce merită recunoaștere și valorizare în societatea contemporană”, precizează liberalii care au inițiat proiectul, în expunerea de motive.

Propunerea legislativă a PNL este depusă la Senat, prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaților.

