Proiect: Noi criterii de încadrare în grad de handicap. „Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să-i afecteze pe cei vulnerabili” 

o femeie in carucio de invalid
Foto: Inquam Photos

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale anunţă lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, relatează News.ro.

Potrivit ministerului, scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecţie socială. În al doilea rând, reforma urmăreşte o protecţie mai mare a beneficiarilor. Prin reaşezarea criteriilor, ne dorim eliminarea neconcordanţelor în procesul de evaluare, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie.

„Am pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Eliminăm cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept, iar pe cei care au cu adevărat nevoie de sprijin trebuie să-i protejăm mai bine.  Vrem să aducem mai multă claritate, mai multă corectitudine pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile lor. Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili. Invit la dialog toate organizaţiile neguvernamentale şi îi asigur pe toţi cei interesaţi de această reformă că vom da dovadă de maximă transparenţă şi deschidere. Vom pune la dispoziţie şi un call center dedicat criteriilor de dizabilitate, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns”, a subliniat Petre Florin Manole, ministrul Muncii.

„Regândim criteriile de acordare a certificatelor de handicap, astfel încât acestea să reflecte corect realitatea medicală şi nivelul funcţional al fiecărei persoane. Ne propunem să eliminăm neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi. Persoanele cu dizabilităţi trebuie respectate, sprijinite şi integrate, nu puse în faţa unor bariere inutile”, a declarat Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Obținerea unui certificat de handicap cu grad grav va fi mai dificilă. Explicațiile ministrului Muncii, Florin Manole

Prin proiect se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecţiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni: retardul mental sever şi profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută şi relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziţionarea limbajului; amputaţii; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice şi neurologice grave; nanism hipofizar şi acondrodispalzia;  poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecţiuni osteoarticulare cu anchiloze şi tulburări servere, in afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecţiuni grave pentru care nu există o îmbunătăţire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/ 24 luni se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare.

Revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical şi al tehnologiilor de asistenţă, ţinând cont de noile descoperiri şi tratamente, dar şi de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilităţi. În acelaşi timp, vrem să aducem claritate şi să punem capăt suprapunerilor în descrierea gradului accentuat şi grav. Acolo unde se impune, acordarea gradului grav cu asistent personal este condiţionată de pierderea totală a autonomiei, comparativ cu situatia anterioară, precizează ministerul Muncii. 

„Subliniem că un principiu esenţial al acestei reforme este imparţialitatea: evaluările trebuie să fie unitare şi obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism”, se mai arată în comunicat. 

Editor : Liviu Cojan

