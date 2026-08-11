Adolescenții sunt țintele grupărilor teroriste pe internet. Adesea, extremiștii vor să-i recruteze profitând de vulnerablitățile lor și de timpul mare pe care-l petrec online. În România, autoritățile încearcă să prevină fenomenul. SRI a demarat un proiect în acest sens prin care i-a instruit pe profesori, consilieri și polițiști să recunoască din timp semnele radicalizării.

Grupările extremiste pândesc fiecare mișcare din online a adolescenților și acționează acolo unde văd că aceștia pot fi influențați ușor. Aderă la grupurile unde tinerii se simt acceptați și unde caută soluții pentru lucrurile care poate nu le merg în viață. Așa ajung victimele teroriștilor care îi determină mai apoi să comită acte violente dintre cele mai grave.

Ioana Corneev, jurnalistă Digi24: „În fața mea este doar un ecran, dar pentru un adolescent, de aici poate începe totul. Un mesaj primit de la un necunoscut poate duce la o conversație, care în timp se poate transforma intr o modalitate de influențare. Tinerii pot fi atrași treptat către conținut extremist, fără ca părinții să își dea seama ce se întâmplă în spatele ecranului, spune.

Autoritățile române încearcă să prevină radicalizarea adolescenților în online mai ales că, potrivit unui studiu recent, 73% dintre copiii de 12–17 ani petrec peste trei ore zilnic online. Adesea fără restricții clare și fără o intervenție parentală constantă”.

Proiectul vizează identificarea timpurie a indicatorilor de radicalizare

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații a explicat că programul vizează dobândirea de competențe în prevenirea radicalizării tinerilor.

„Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea de către cadrele didactice și consilierii școlari din sistemul preuniversitar, cadrele MAI, Direcția Siguranță Școlară și a personalului ANP a competențelor necesare pentru a susține demersurile naționale destinate identificării timpurii a indicatorilor de radicalizare, prevenirii și gestionării radicalizării extremismului violent și terorismului, precum și facilitarea accesului la formarea continuă”, a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI.

Femeie: Este foarte periculos mediul online din punctul meu de vedere. Copiii noștri și mare parte din cercul nostru de prieteni sunt informați legat de pericole. Eu cred că sunt pregătiți. Sunt protejati și pentru că au conturi de copii.

Femeie: Am văzut un tik-tok recent cu un polițist care discuta cu o fetiță și îi spunea care sunt pericolele.

Reporter: Considerați că e binevenit un astfel de proiect?

Femeie: Daa, sigur că da.

România a luat exemplul altor state

Programul Previsio 2 nu se oprește la a-i învăța pe profesori cum să recunoască un copil în pericol. Le oferă și un ghid clar.

„Cursul a îmbinat o componentă teoretică riguroasă cu una aplicativă. Elementul central al programului a vizat recunoașterea factorilor declanșatori - absența părinților, lipsa unui stil de atașament, chiar și la experiențele traumatice. Procedura include apelarea la urgență în cazul în care persistă o suspiciune”, afirmă Teodora Țecu, director CJRAE Olt.

România a plecat în acest proiect de la exemplul altor state. Au existat cazuri, în Europa și Statele Unite, de copii radicalizați care au ajuns, în unele situații, să comită chiar atacuri teroriste. În Marea Britanie spre exemplu, copiii au reprezentat o cincime din suspecții de terorism arestați anul trecut.

Editor : Liviu Cojan