Proiectul de la Senat care incriminează avortul, criticat dur: „practici comuniste și putiniste. Amintește de decretul lui Ceaușescu”

Inițiativa legislativă a soților Radu Mihai Ionesu și Monica Ionescu, foști deputați POT, în prezent neafiliați, prin care vor să incrimineze avortul „amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu”, consideră Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Partidul REPER condamnă și el proiectul care limitează dreptul femeilor la avort și „reînvie practicile de inspirație comunistă și putinistă”. O inițiativă perversă”, cataloghează senatoarea PSD Victoria Stoiciu propunerea de lege a celor doi parlamentari.

IICCMER adaugă că propunerea de lege „contravine valorilor fundamentale ale democrației și drepturilor fundamentale ale democrației” și „avertizează asupra reapariției în discursul public a unor voci extremiste care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive”, potrivit comuncatului de presă al instituției.

De asemenea, instituția își exprimă îngrijorare cu privire la „riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România”.

„Această inițiativă inspirată din practici totalitare ne aduce aminte de perioada Decretului 770 din 1966, care a fost prezentat ca un triumf al politicii demografice comuniste, menită să reînvie un viitor demografic prosper, dar care, în realitate, a generat o tragedie umană de proporții. Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestina, în condiții nesigure. Acesta nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice.

Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care să încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la accesul la servicii medicale sigure. România trebuie să rămână fidelă valorilor sale democratice și să apere drepturile fundamentale ale fiecărei cetățene”, spune IICCMER, în comunicatul de presă.

Președintele executiv al IICCMER Florin Daniel Șandru a precizat că proiectul de lege al celor doi foști deputați de la POT este o „revenire la abordarea de tip comunist, în domeniul sănătății reproductive, în funcție de retrogradare gravă pentru societatea românească”.

Victoria Stoiciu (PSD): „Este o inițiativă perversă”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu spune că că inițiativa celor doi foști deputați POT este „o inițiativă perversă” deoarece nu interzice direct dreptul la avort, însă „face pași semnificativi în această direcție”.

„Săptămâna aceasta a fost depusă în Senatul României o inițiativă legislativă care restrânge dreptul la avort, semnată de parlamentari ajunși în Parlament pe listele POT și acum independenți. Este o inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal acest drept, dar face pași semnificativi în această direcție”, a scris Victoria Stoiciu, pe Facebook.

„Concret, dacă legea ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8”, mai spune senatoarea PSD.

„În plus, fătul ar fi considerat persoană. De aici până la interdicția completă a avortului distanța este foarte scurtă”, a completat ea.

Social-democrata mai spune că „aceasta este strategia extremiștilor: pas cu pas, etapă cu etapă, se normalizează, se legitimează, se testează reacția publică. Ca broasca pusă la fiert la foc mic: nu sare niciodată. Iar când îți dai seama ce se întâmplă, e prea târziu”.

„Mă voi lupta, cu toate argumentele și prin toate instrumentele politice și parlamentare pe care le am la dispoziție, ca acest proiect să nu treacă. România are nevoie de schimbări legislative în domeniul sănătății reproductive și al accesului la avort, o zonă asupra căreia am încercat să mă aplec în ultima vreme și să caut soluții legislative”, a completat Stoiciu.

Ea a adăugat că aceste schimbări legislative „trebuie să protejeze dreptul femeii de a decide asupra propriului corp, să meargă în direcția sprijinului real, astfel încât dreptul la avort să nu fie doar unul pe hârtie, cum e azi pentru multe femei”.

Avem nevoie de un cadru legal care să protejeze drepturile femeilor, nu să ne arunce înapoi în timp, în vremuri de tristă amintire, când mii de femei și-au pierdut viața din cauza unei viziuni dictatoriale asupra corpului femeii. Vă voi ține la curent cu evoluțiile procesului legislativ”, conchide senatoarea PSD.

REPER: „Femeile din România nu sunt proprietatea statului”

REPER spune că „femeile din România nu sunt proprietatea statului, iar dreptul la avort este un drept fundamental, nu o concesie politică”.

Astfel, partidul „condamnă ferm inițiativa deputaților POT de a propune o legislație care limitează dreptul femeilor la avort și reînvie practicile de inspirație comunistă și putinistă. Această tentativă de incriminare amintește de Decretul 770 al regimului Ceaușescu, care a condamnat la moarte peste 10.000 de femei între 1966 și 1989”.

„România Europeană merge înainte, nu înapoi în comunism. Este inadmisibil ca după 35 de ani de democrație să fim puși în fața unor proiecte legislative care atacă direct drepturile fundamentale ale femeilor. Femeile din România nu sunt proprietatea statului și nu vor fi transformate în victime ale ideologiilor extremiste”, a afirmat Simina Tulbure, fost deputată de diaspora, potrivit comunicatului de presă al partidului.

Sursa citată reamintește că, în 2023, împreună cu alți parlamentari, Simina Tulbure și Oana Cambera au depus un proiect de lege pentru garantarea accesului la avort sigur și la servicii de sănătate reproductivă.

Proiectul a propus:

limitarea abuzului de „obiecție de conștiință” în spitalele publice, acolo unde medicii practică avorturi la privat;

decontarea avortului în cazurile vulnerabile (victime ale violului, minore, femei fără venituri);

informarea corectă a populației printr-o platformă online oficială a Ministerului Sănătății;

asigurarea în fiecare spital județean și municipal a unui medic care efectuează întreruperi de sarcină la cerere.

„Avortul este un drept fundamental, nu o afacere privată și nu un instrument de control politic. Inițiativele extremiste ale POT și ale extremei drepte sunt inspirate direct din manualul putinist, care urmărește subordonarea femeilor și subminarea democrației. România este stat european și trebuie să protejeze libertatea, demnitatea și sănătatea femeilor, nu să le sacrifice pe altarul ideologiilor autoritare. REPER va apăra în continuare drepturile femeilor și nu va lăsa România să alunece înapoi în dictatură.” a declarat Camelia Sălcudean, președinta REPER.

Partidul REPER cere tuturor forțelor democratice să respingă ferm aceste propuneri legislative și să apere drepturile fundamentale ale femeilor.

Reacțiile vin după ce doi deputați aleși în Parlament pe listele POT, soț și soție, Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu, au depus un proiect la Senat care prevede incriminarea avortului.

Astfel, cei doi propun o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”.

Argumentele celor doi foști deputați POT pentru incriminarea avortului

Proiectul modifică articolul 202 din Codul penal care se referă la infracțiunea numită „Vătămarea fătului” și care modifică alineatul 1 astfel: „Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”.

De asemenea, propunerea legislativă introduce un nou alineat care spune: „Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii”.

În prezent, forma în vigoare a Codului penal nu incriminează avortul în România. Avortul fiind reglementat de articolul 185 din Codul penal, care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia.

Soții Ionescu argumentează, în expunerea de motive a proiectului, că vor să asigure „protecția vieții în devenire pe toată durata sarcinii, nu doar ex post, condiționat de existența unui nou-născut”.

„Extinderea protecției penale a fătului, indiferent de naşterea vie - incriminarea expresă a faptelor de vătămare a fătului chiar şi în situația în care acesta nu supraviețuieşte până la naştere (deci şi a agresiunilor care provoacă moartea fătului in utero sau naşterea unui copil mort). Se asigură astfel protecția vieții în devenire pe toată durata sarcinii, nu doar ex post, condiționat de existența unui nou-născut”, spun foștii deputați POT, în expunerea de motive a propunerii legislative.

Ei mai spun că este eliminat astfel „tratamentul diferențiat nejustificat al aceluiaşi tip de faptă (vătămarea fătului) în funcție de momentul comiterii, tratament care în prezent conduce la pedepse mult mai blânde pentru faptele din perioada sarcinii”.

„Fătul va fi recunoscut drept acelaşi subiect protejat înainte şi în timpul naşterii, reflectând realitatea biologică şi demnitatea inerentă a vieții umane prenatale”, mai susțin cei doi soți deputați neafiliați.

Editor : Ana Petrescu