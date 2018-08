Proiectul legii pensiilor a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Ce se schimbă

Proiectul legii pensiilor a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii, documentul fiind pus în dezbatere publică.

Proiectul va fi în dezbatere publică timp de 30 de zile.

PROIECTUL POATE FI ANALIZAT AICI

Principiile noii Legi a pensiilor

- contributivitate

- egalitate

- solidaritate socială

- imprescriptibilitate

Modificările noii Legi a pensiilor

- se iau în considerare masterul şi doctoratul

- fiecare an de studii reprezintă 0,25 puncte

- se pot cumpăra cel mult 5 ani de vechime

- anii pot fi aleşi din mai multe perioade

- acces online la propriile contribuţii

2021

- indemnizaţiile minime vor fi scoase din Bugetul de pensii şi introduse în cel pentru asistenţă socială

Pensie anticipată:

- pensionare la 60 ani dacă vechimea e de 43 de ani

- mamele cu 3 copii, vechime de 15 ani, se pot pensiona la 54 de ani

Pensia de urmaş

- soţul supravieţuitor poate opta pentru pensia decedatului

- soţul supravieţuitor poate adăuga 25% din pensia soţului decedat

Noi categorii de pensionari:

- persoane cu vechime între 10-15 ani

- 40% din salariul minim brut

- Pentru fiecare an de vechime în plus, se adaugă 1% din salariul minim brut

- Pot opta între pensia bazată pe contributivitate şi indemnizaţia socială minimă

Noi categorii de pensionari:

- persoane cu vechime de peste 15 ani

- 45% din salariul minim brut

- Pentru fiecare an de vechime in plus, primesc 1% din salariul minim brut

Contează la calculul pensiei:

- sporuri

- acord global

- al 13-lea salariu

- prime

- premii

- bonusuri

- cei care au lucrat între 1975 şi 2001, primesc 10% bonus la pensie dacă nu au acte doveditoare

Noua formulă de calcul

Pensia = numărul total de puncte * valoarea punctului de referinţă (VPR)

în 2021: VPR = 1.875 lei \ 25 = 75 lei

Evoluţia punctului de pensie

sept. 2019: 1.265 lei

sept. 2020: 1.775 lei

2021: 1.875 lei (formula nouă)

2022: VPR indexat cu inflaţia

Lia Olguţa Vasilescu a dat asigurări, marţi seară, la TVR, că nicio pensie nu va scădea, iar vârsta de pensionare nu se va modifica.

Proiectul prevede că pensionarii care nu pot aduce acte pentru sporurile primite din 1975 până în 2001 vor primi din oficiu un procent de mărire de 10%. Totodată, cei care vor să îşi cumpere vechimea vor putea plăti şi pentru o vechime mai mică de 5 ani.

