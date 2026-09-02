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Video Proiectul parcării de sub Parcul Central din Brașov stârnește controverse. Inițiativa e menită să elibereze centrul orașului de mașini

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parcare subterana brasov parcul central
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Brașovul vrea să elibereze centrul orașului de mașini și să transforme parcările în zone pietonale și spații verzi. Autoritățile pregătesc o parcare subterană cu sute de locuri, sub Parcul Central. Proiectul include și administrarea unei parcări, tot în zona centrală, iar, în total, ar trebui să fie aproape 750 de locuri. Planul a atras și critici. USR și ONG-urile spun că Parcul Central ar fi distrus.

Zona Parcului Central din Brașov ar trebui ca, după reorganizarea pe care o au în plan autoritățile, să aibă parcare subterană cu 440 de locuri, zona pietonală extinsă, spații verzi și o altă parcare administrată cu peste 300 de locuri. 

Parcarea subterană va fi construită din zona fântânii până spre Casa Armatei, pe o suprafață de aproximativ 7.000 mp. 

Localnicii și turiștii care ajung în centrul Brașovului caută zeci de minute un loc de parcare. Părerile despre proiect sunt, însă, împărțite. 

- „Este nevoie, dar nu aici, fiind singurul parc din centrul orașului”. 

- „Nu, eu zic că ajung locurile de parcare, pentru că, dacă lumea și-ar lăsa mașina acasă sau să-și lase la hotel turiștii mașinile, atunci ar fi de ajuns locurile de parcare. Nu-mi dau seama dacă e mai bine”. 

- „Normal că o să ajute, da, pentru că, de multe ori, îți e frică să pleci cu mașina, că nu găsești loc de parcare”. 

- „Nu prea îmi convine ideea, că oricum sunt prea puține parcuri, prea puțin spațiu verde. Din punctul meu de vedere nu e ok. Ar trebui mai multe mijloace de transport în comun și eu zic că s-ar rezolva problema și cu spațiile de parcare și cu tot”. 

Critici au venit și din partea partidului USR și a ONG-urilor, care susțin că, prin acest proiect, Parcul Central ar fi distrus. 

Primarul Municipiului Brașov este însă de altă părere. 

George Scripcaru, primarul Brașovului: „Această zonă de parc se va extinde prin acest proiect. Vegetația existentă care să fie translatată într-o zonă tot la fel naturală. Și după ce se execută lucrările, se reamplasează, dacă vrem, exact cum a fost sau mult mai frumos. Vor fi tarife. Investiția nu este din bugetul public. Noi vom lua redevență, deci vom câștiga bani din această infrastructură. Această infrastructură în perioada asta plătește și impozite pe clădire și, la final, parcarea va deveni proprietatea Municipiului Brașov”. 

Costurile pentru proiectare, avizare, execuție și exploatare vor fi suportate de firma care va concesiona terenul pentru următorii 49 de ani. 

Consiliul local are în plan și alte proiecte care să rezolve problema parcărilor și care vin, totodată, în sprijinul localnicilor și turiștilor. 

Editor : A.C.

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