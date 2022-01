Angajaţii Institutului Naţional de Statistică protestează în fața sediului PSD, cerând respectarea legii salarizării, care să le permită majorarea salariilor.

George Lăcătuș, jurnalist Digi24: În fața sediului central al PSD, pe bulevardul Kiseleff, în jur de 50-60 de angajați ai INS protestează față de decizia Guvernului de a îngheța legea salarizării, lege care, dacă ar fi intrat în vigoare și pentru ei, de la 1 ianuarie 2022 ar fi însemnat o creștere salarială.

Ei susțin că alți funcționari publici, din alte ministere, care au același statut ca ei, au beneficiat de creștere salarială, în schimb ei nu ar fi beneficiat de aceste majorări.

În momentul de față, liderul sindical al angajaților de la INS, care a fost la negocieri cu liderul PSD și cu ministrul Muncii, a ieșit și urmează să le transmită colegilor care au fost rezultatele negocierii cu conducerea PSD.

Ministrul Budăi: Un comitet interministerial va analiza ce mai este de implementat din Legea salarizării

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat, miercuri, că va fi creat la nivelul Guvernului un comitet interministerial care va analiza „ce mai este de implementat din Legea salarizării”. El a precizat că a discutat, alături de liderul PSD Marcel Ciolacu, cu reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică care protestează în faţa sediului PSD, pe subiectul salariilor.

„Am avut o discuţie constructivă şi am apreciat, în primul rând dispoziţia la dialog a reprezentanţilor salariaţilor din Institutul Naţional de Statistică. Discuţia s-a axat pe ceea ce noi am început deja să lucrăm de la 1 ianuarie.

Se va organiza la nivel de Guvern un comitet interministerial care va avea ca obiectiv principal analiza asupra ceea ce mai este de implementat din Legea salarizării. Personal, la nivel de membru PSD, eu mă bucur că oamenii au venit la noi, înseamnă că aici găsesc un sprijin şi au o speranţă că vom avea o perspectivă.

Am agreat de la Consiliul Naţional Tripartit, cu partenerii sociali, această analiză pe care o vom face împreună cu partenerii sociali şi soluţiile le vom construi împreună şi le vom comunica transparent tuturor lucrătorilor. Au nevoie de acea perspectivă asupra a ceea ce se va întâmpla cu veniturile dumnealor, ţinând cont şi de criza socială, criza economică, criza preţurilor din energie şi suntem extrem de deschişi la la dialog”, a afirmat Budăi, după întâlnire.

Ministrul a menţionat că s-a agreat ca reprezentanţii INS să fie informaţi cu privire la analizele şi soluţiile comitetului interministerial.

„Până la sfârşitul lunii martie va fi prezentat şi ceea ce am lucrat şi perspectiva pe care dumnealor sunt îndreptăţiţi, din punctul meu de vedere, să o ceară pentru că timp de doi ani de zile nu s-a întâmplat nimic bun”, a adăugat Marius Budăi, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, reprezentanţii salariaţilor din INS au apreciat şi deciziile referitoare de vouchere de vacanţă, dar „oamenii au aşteptări şi e şi normal să aibă aşteptări”.

Întrebat dacă există vreo şansă să li se majoreze salariile anul acesta, Budăi a răspuns: „Lucrăm în acest sens”.

„Aşa cum am răspuns şi vizavi de sistemul public de pensii, atunci când vom avea o soluţie finală, indiferent care va fi aceea, o vom comunica public, pentru că nu îmi permit (...) să creăm o speranţă pe care să nu o putem respecta.

Am agreat împreună cu domnul prim-ministru, am agreat în coaliţie să facem acest comitet interministerial, să avem această analiză, cum am scris şi în programul de guvernare, acele 120 de zile, după care să anunţăm eventualul şi următorul calendar de majorare a veniturilor, dar trebuie să avem întâi toate cifrele pe masă”, a punctat ministrul Muncii.

Angajații INS cer să se reducă discriminările salariale

Cei 1.600 de statisticieni angajaţi la nivel naţional nu solicită venituri suplimentare, ci doar respectarea Legii 153/2017, lege care reglementează în mod expres ca până în anul 2022 să se reducă discriminările salariale la nivelul acestei familii ocupaţionale, se menţionează în comunicat.

Toate strategiile şi politicile decizionale ale autorităţilor sunt elaborate şi fundamentate pe baza analizelor datelor statistice, cantitatea şi calitatea acestor date având o importanţă crucială, ca şi desfăşurarea în condiţii optime a activităţii acestei instituţii, având în vedere caracterul specific al activităţii pe care o desfăşoară, se precizează în comunicat.

Statisticienii sunt implicaţi în acţiuni majore la nivel naţional şi european, printre care: Recensământul General Agricol, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, proiecte şi colaborări cu Banca Naţională a României, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.

Potrivit sursei, în acest an în România urmează să se desfăşoare Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, iar majoritatea activităţilor esenţiale ale acestui proces vor fi asigurate de salariaţii Institutului Naţional de Statistică, lucrători demotivaţi financiar pe fondul nerespectării prevederilor Legii nr. 153/2017.

