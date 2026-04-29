Video Protest al profesorilor în fața Ministerului Educație. „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă”

Captură foto din video postat de Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" pe Facebook
Acuzații privind tăieri de drepturi Acuzații către Guvern și Președinție Critici privind proiectul de lege a salarizării

Sindicaliştii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ au ieșit la protest, miercuri în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Ministrul Mihai Dimian a coborât pentru a discuta cu profesorii nemulțumiți de „tăieri ilegale” ale salariilor.

Protestatarii folosesc sirene şi vuvuzele şi afişează mesaje precum: „Educaţie, nu austeritate”, „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă”, „Circulara nr. 26564/2026 - Tăieri ilegale de drepturi”, „Vrem dialog social, nu dictatură prin circulară!”, „Minciună guvernamentală - învăţământul prioritate naţională”, „Neputinţa politică sacrifică generaţii”, scrie Agerpres.

Acuzații privind tăieri de drepturi

„Suntem astăzi în stradă, în faţa Ministerului Educaţiei, pentru a spune un nu hotărât bătaiei de joc la adresa profesorilor şi a copiilor noştri! Protestăm ferm împotriva a două decizii care distrug învăţământul românesc.(...) Cerem revocarea de urgenţă a Circularei nr. 26564/17.04.2026 privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026. Acest document a fost emis cu încălcarea legislaţiei, fără ca federaţiile sindicale să fi fost consultate. Circulara încalcă art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026. Legea exceptează în mod clar şi expres toate unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal. Deoarece fac parte din reţeaua şcolară, unităţile de educaţie extraşcolară şi inspectoratele sunt de asemenea exceptate. Nu acceptăm subfinanţarea!”, susţin sindicaliştii.

Acuzații către Guvern și Președinție

Potrivit sindicaliştilor, noua lege a salarizării „apărută pe surse” „condamnă” profesorii la sărăcie.

În opinia sindicaliştilor, un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8.600 lei brut în 2026, dar promisiunea „a fost ştearsă cu buretele”.

„Promisiunea că salariul maxim din învăţământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant - diferenţa este acum de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorilor! Atragem atenţia Guvernului Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan şi întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educaţiei! Vreţi o ţară din care oamenii capabili pleacă?”, afirmă sindicaliştii de la „Spiru Haret”.

Critici privind proiectul de lege a salarizării

Varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni, au afirmat la finalul săptămânii trecute Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Conform comunicatului, FSLI şi FSE „Spiru Haret” solicită respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 privind baza de calcul a salarizării personalului didactic şi corectarea de urgenţă a proiectului de lege a salarizării unitare apărut în spaţiul public, în concordanţă deplină cu angajamentele asumate faţă de sindicate şi faţă de instituţiile financiare internaţionale.

