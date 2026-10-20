Protest național împotriva violenței în școli, propus de un lider sindical după atacul de la Bistrița. Ce măsuri cere autorităților

Un lider sindical din învățământ propune organizarea unui protest național împotriva violenței în școli, după atacul de luni de la Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost răniți. Adrian Voica, președintele SIPA Muntenia, a cerut Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) să ia în calcul inclusiv suspendarea simbolică a cursurilor, în semn de solidaritate cu personalul didactic expus agresiunilor.

Într-un mesaj adresat conducerii FSLI și organizațiilor sindicale afiliate, Adrian Voica a susținut că incidentul de la Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară, iar un alt elev care a intervenit pentru a o ajuta a fost rănit, impune o reacție imediată și unitară din partea sindicatelor din educație.

„Propun ca FSLI să inițieze de urgență un protest național față de violența în școli, printr-o acțiune de solidaritate cu profesoara agresată și cu toate cadrele didactice expuse agresiunilor fizice și psihologice. Consider că trebuie analizată inclusiv posibilitatea suspendării simbolice a activităților didactice, în toate unitățile de învățământ, cu respectarea procedurilor legale și asigurarea supravegherii și siguranței elevilor”, a transmis liderul sindical.

Totodată, acesta a cerut Guvernului și Ministerului Educației să adopte măsuri concrete pentru prevenirea violenței în unitățile de învățământ, protejarea profesorilor și a elevilor și consolidarea serviciilor de consiliere psihologică. Printre solicitări se numără și asigurarea unei intervenții rapide în situațiile de risc.

Adrian Voica a subliniat că siguranța în școli trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități și a făcut apel la solidaritatea cadrelor didactice, considerând că astfel de incidente nu pot rămâne fără o reacție din partea organizațiilor sindicale.

„Siguranța în școli nu este un privilegiu. Este o obligație a Statului! (...) Dacă nici atunci când un profesor este atacat cu un cuțit în școală nu reacționăm solidar, când o vom face? Teama, resemnarea și principiul «mie nu mi se poate întâmpla» nu pot constitui răspunsul nostru. FSLI trebuie să transmită un semnal național puternic: Violența în școli nu mai poate fi tolerată!”, a afirmat președintele SIPA Muntenia.

Citește și: Bogdan Ivan a anunțat un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, după atacul de la Bistrița

Editor : A.D.