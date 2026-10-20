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Protest național împotriva violenței în școli, propus de un lider sindical după atacul de la Bistrița. Ce măsuri cere autorităților

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protest al sindicatelor din educatie
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un lider sindical din învățământ propune organizarea unui protest național împotriva violenței în școli, după atacul de luni de la Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost răniți. Adrian Voica, președintele SIPA Muntenia, a cerut Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) să ia în calcul inclusiv suspendarea simbolică a cursurilor, în semn de solidaritate cu personalul didactic expus agresiunilor.

Într-un mesaj adresat conducerii FSLI și organizațiilor sindicale afiliate, Adrian Voica a susținut că incidentul de la Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară, iar un alt elev care a intervenit pentru a o ajuta a fost rănit, impune o reacție imediată și unitară din partea sindicatelor din educație.

„Propun ca FSLI să inițieze de urgență un protest național față de violența în școli, printr-o acțiune de solidaritate cu profesoara agresată și cu toate cadrele didactice expuse agresiunilor fizice și psihologice. Consider că trebuie analizată inclusiv posibilitatea suspendării simbolice a activităților didactice, în toate unitățile de învățământ, cu respectarea procedurilor legale și asigurarea supravegherii și siguranței elevilor”, a transmis liderul sindical.

Totodată, acesta a cerut Guvernului și Ministerului Educației să adopte măsuri concrete pentru prevenirea violenței în unitățile de învățământ, protejarea profesorilor și a elevilor și consolidarea serviciilor de consiliere psihologică. Printre solicitări se numără și asigurarea unei intervenții rapide în situațiile de risc.

Adrian Voica a subliniat că siguranța în școli trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități și a făcut apel la solidaritatea cadrelor didactice, considerând că astfel de incidente nu pot rămâne fără o reacție din partea organizațiilor sindicale.

„Siguranța în școli nu este un privilegiu. Este o obligație a Statului! (...) Dacă nici atunci când un profesor este atacat cu un cuțit în școală nu reacționăm solidar, când o vom face? Teama, resemnarea și principiul «mie nu mi se poate întâmpla» nu pot constitui răspunsul nostru. FSLI trebuie să transmită un semnal național puternic: Violența în școli nu mai poate fi tolerată!”, a afirmat președintele SIPA Muntenia.

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Editor : A.D.

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