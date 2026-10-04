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Video Protest pentru drepturile animalelor în București. Participanții cer sterilizare în masă și stoparea abandonului

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proprietar de caine si pisica
Specialiștii spun că tot mai des, animalele au început să fie considerate parte a familiei. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Un protest pentru drepturile animalelor are loc, duminică, în București, chiar de Ziua Internațională a Animalelor. Reprezentanții a peste 70 de ONG-uri, alături de iubitori de animale din întreaga țară, au venit în Capitală pentru a cere autorităților schimbarea modului în care sunt gestionate animalele fără stăpân și măsuri concrete pentru reducerea abandonului.

La ora 15:00, aproximativ 2.000 de persoane se aflau în zona Teatrului Național București, de unde participanții urmau să pornească în marș către Piața Victoriei. Oamenii au venit din mai multe orașe ale țării, printre care Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Suceava.

Protestul este organizat de Federația „Împreună pentru Animale”, alături de peste 70 de organizații neguvernamentale. Manifestația are loc pe 4 octombrie, zi în care este marcată, la nivel internațional, Ziua Animalelor.

Participanții cer autorităților să renunțe la actuala abordare privind gestionarea câinilor fără stăpân și să pună accent pe sterilizare, inclusiv în cazul animalelor cu proprietar, pentru a preveni abandonul și înmulțirea necontrolată a animalelor.

Organizatorii susțin că România continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasierea câinilor, în timp ce nu există un program național de sterilizare suficient de amplu. Aceștia afirmă că, în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați, fără ca problema animalelor fără stăpân să fie rezolvată.

Protestatarii atrag atenția și asupra situației pisicilor, a animalelor de fermă și a celor sălbatice, despre care susțin că sunt insuficient protejate de legislația și politicile actuale.

După plecarea din zona Teatrului Național București, participanții vor merge în marș către Piața Victoriei, unde protestul este programat să continue în fața Guvernului României până în jurul orelor 19:30-20:00.

Editor : A.R.

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