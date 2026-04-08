Protest spontan al minerilor din Vulcan, Lupeni şi Livezeni: ce nemulțumiri au

Angajaţii minelor Vulcan, Lupeni şi Livezeni au declanşat, miercuri dimineaţa, un protest spontan şi au refuzat să intre în subteran, solicitând garanţii pentru plata adaosurilor salariale pe care ar trebui să le primească cu ocazia Paștelui.

Conform contractului colectiv de muncă, minerii şi energeticienii de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) ar urma să beneficieze de două prime, una pentru a marca Vinerea Mare, iar cea de-a doua pentru Paşte, valoarea acestora urmând să fie stabilită pe baza negocierilor dintre sindicat şi administraţie.

Conducerea CEVJ s-a deplasat, luni dimineaţa, la sucursalele miniere pentru a discuta cu protestatarii.

De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al CEVJ, Andrei Poşa, a confirmat, pentru Agerpres, că poartă discuţii cu reprezentanţii Sindicatului Muntele, la Bucureşti, pe tema solicitărilor formulate de mineri.

CEVJ numără circa 2.000 de angajaţi care lucrează la minele Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, precum şi la Termocentrala Paroşeni, unde se utilizează cărbunele extras de la cele patru exploatări.

Minele Lonea şi Lupeni ar urma să fie închise până la finalul anului, însă termenul este considerat nerealist de către Sindicatul Muntele.

