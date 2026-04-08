Protest spontan al minerilor din Vulcan, Lupeni şi Livezeni: ce nemulțumiri au

complexul energetic valea jiului

Angajaţii minelor Vulcan, Lupeni şi Livezeni au declanşat, miercuri dimineaţa, un protest spontan şi au refuzat să intre în subteran, solicitând garanţii pentru plata adaosurilor salariale pe care ar trebui să le primească cu ocazia Paștelui.

Conform contractului colectiv de muncă, minerii şi energeticienii de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) ar urma să beneficieze de două prime, una pentru a marca Vinerea Mare, iar cea de-a doua pentru Paşte, valoarea acestora urmând să fie stabilită pe baza negocierilor dintre sindicat şi administraţie.

Conducerea CEVJ s-a deplasat, luni dimineaţa, la sucursalele miniere pentru a discuta cu protestatarii.

De asemenea, preşedintele Consiliului de Administraţie al CEVJ, Andrei Poşa, a confirmat, pentru Agerpres, că poartă discuţii cu reprezentanţii Sindicatului Muntele, la Bucureşti, pe tema solicitărilor formulate de mineri.

CEVJ numără circa 2.000 de angajaţi care lucrează la minele Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, precum şi la Termocentrala Paroşeni, unde se utilizează cărbunele extras de la cele patru exploatări.

Minele Lonea şi Lupeni ar urma să fie închise până la finalul anului, însă termenul este considerat nerealist de către Sindicatul Muntele.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
semn accident rutier
Accident grav în Hunedoara: doi adolescenți de 17 ani, răniți după ce motocicleta lor a fost proiectată într-un tractor
santierul damen mangalia
Șantierul Naval Mangalia a intrat în procedura de faliment. Planul de reorganizare a fost respins de creditori
photo-collage.png - 2026-03-29T004228.932
Protest masiv la Londra împotriva extremei drepte. Organizatorii anunță jumătate de milion de oameni, estimări mai mici ale poliției
protest damen BNS santier mangalia
Un nou protest la Șantierul Naval Mangalia: Angajații nu și-au primit salariile de trei luni. „Falimentul nu este o soluție”
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg situația, însă sunt corect și vă spun adevărul”
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev.
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori...
Benjamin Netanyahu
Netanyahu, marginalizat în decizia lui Trump privind armistițiul din...
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme...
Ultimele știri
Lituania afirmă că Rusia își intensifică operațiunile de dezinformare. „Un atac coordonat menit să influențeze opinia publică”
Trei sferturi dintre români spun că vor merge la slujba de Înviere. Un procent similar spun că vor petrece Paştele acasă (sondaj)
Viktor Orban: „Ne pregătim să câştigăm alegerile”. Premierul spune că ar prefera o „majoritate bătrânească” 
