Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist

Nouă persoane, manageri și angajați în cadrul a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei sunt cercetate pentru proxenetism în formată continuată. Aceștia ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt persoane au fost reținute și vor fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 - prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Potrivit informațiilor Digi24, una dintre persoanele reținute este văduva artistului Gabriel Cotabiță. Aceasta se ocupa de partea online pentru cele două saloane de masaj erotic, mai exact promova angajatele pe mai multe site-uri, inclusiv pe pagina de Tik Tok a salonului.

De asemenea, potrivit informațiilor Digi24, liderul grupării era o femeie în vârstă de 80 de ani.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, arată Poliția.

În timpul perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri. Printre acestea se numără aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată”, precizează Poliția.

