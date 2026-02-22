Live TV

Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist

Data publicării:
girofar al unei masini de politie
Foto: Shutterstock

Nouă persoane, manageri și angajați în cadrul a două saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei sunt cercetate pentru proxenetism în formată continuată. Aceștia ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei. Opt persoane au fost reținute și vor fi prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 - prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Potrivit informațiilor Digi24, una dintre persoanele reținute este văduva artistului Gabriel Cotabiță. Aceasta se ocupa de partea online pentru cele două saloane de masaj erotic, mai exact promova angajatele pe mai multe site-uri, inclusiv pe pagina de Tik Tok a salonului. 

De asemenea, potrivit informațiilor Digi24, liderul grupării era o femeie în vârstă de 80 de ani.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, arată Poliția.

În timpul perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri. Printre acestea se numără aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și aproximativ 3.000 de lire sterline.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată”, precizează Poliția.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
zelenski-scaled
2
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Atac
3
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
4
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Sahara
5
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digi Sport
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului
razie-politie-digi
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CLADIRI - 13 SEP 2024
Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic
utilaj de topit zăpada
Bucureștiul este plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților
autobuz stb in zapada
Noi amenzi aplicate primăriilor de sector pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea. Primarul Capitalei: „Continuăm controalele”
Recomandările redacţiei
raed arafat
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu...
gazoducte
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub...
Sanae Takaichi
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic...
Kyiv, Ukraine - October 22, 2018: The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj
Ultimele știri
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
ICE utilizează un software de urmărire a telefoanelor produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB
Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv
Adevărul
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Dan Negru, declarații ferme despre Eurovision: „Nu mai e de mult timp despre muzică!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
Pro FM
Fiul lui Elizabeth Hurley aprobă relația ei cu Billy Ray Cyrus: "Îl ador". Actrița și unicul ei copil sunt...
Film Now
Brendan Fraser este Eisenhower, în „Pressure”. Andrew Scott, Damien Lewis și Kerry Condon completează...
Adevarul
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate...
Newsweek
Un ministru spune că legea pensiilor nu este corectă. „Le-au luat pensionarilor, banii și anii”. Ce propune?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Jane Seymour sfidează cu ușurință cei 75 de ani proaspăt împliniți. Actrița, sclipitoare într-o salopetă care...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...