Live TV

PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara orașului. Care ar putea fi costurile

Data actualizării: Data publicării:
trafic
Credit foto: Guliver/Getty Images

Un proiect al consilierilor PSD din București propune ca șoferii din afara Capitalei să plătească taxe. Inițiatorii spun că așa se vor reduce traficul și poluarea în Capitală.

PSD intenționează să aducă acest proiect pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

Proiectul a fost înregistrat la secretariatul Primăriei Generale, iar pasul următor prevede introducerea în dezbatere publică. Nu se știe acum când se va întâmpla acest lucru. După acest pas va fi în comisiile de specialitate propunerea iar acolo ar putea interveni și câteva modificări.

Ultimul pas prevede introducerea pe ordinea de zi în ședința Consiliului General, iar acolo ar fi și votul final.

Proiectul vizează mașini care ar veni din alte localități.

În București, taxa pentru o zi ar urma să fie de 3,5 euro, pentru 7 zile - 6 euro, pentru o lună - 9 euro și pentru 1 an - 50 euro.

Inițiatorul, Dan Cristian Popescu, a spus că dacă proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare, măsura va fi efectiv aplicată de la mijlocul anului 2026.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
5
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
Vladimir Putin
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai...
locuri teatru sala de spectacole cinema
Blocaj major în instituțiile de cultură. Unele teatre și-au redus...
Hoț de mașini
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau...
Ultimele știri
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern
Convoiul președintelui Ecuadorului, atacat cu pietre de sute de oameni: „Sunt acte criminale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu miruta la o sedinta
Radu Miruţă: Sper să treacă alegerile din PSD mai repede. E cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului
raluca turcan
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut”
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția nu a decis nici de această dată cum va arăta reforma administrației. De la s-au certat partidele în ședința de azi
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu (PNL): „Nu vom vota proiectele PSD privind eliminarea CASS pentru mame si veterani”
mihai fifor
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația