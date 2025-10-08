PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara orașului. Care ar putea fi costurile

Un proiect al consilierilor PSD din București propune ca șoferii din afara Capitalei să plătească taxe. Inițiatorii spun că așa se vor reduce traficul și poluarea în Capitală.

PSD intenționează să aducă acest proiect pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

Proiectul a fost înregistrat la secretariatul Primăriei Generale, iar pasul următor prevede introducerea în dezbatere publică. Nu se știe acum când se va întâmpla acest lucru. După acest pas va fi în comisiile de specialitate propunerea iar acolo ar putea interveni și câteva modificări.

Ultimul pas prevede introducerea pe ordinea de zi în ședința Consiliului General, iar acolo ar fi și votul final.

Proiectul vizează mașini care ar veni din alte localități.

În București, taxa pentru o zi ar urma să fie de 3,5 euro, pentru 7 zile - 6 euro, pentru o lună - 9 euro și pentru 1 an - 50 euro.

Inițiatorul, Dan Cristian Popescu, a spus că dacă proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare, măsura va fi efectiv aplicată de la mijlocul anului 2026.

