Parlamentari ai PSD au depus la Senat un proiect de lege care prevede că oamenii ar putea plăti, în anumite situații, pentru obținerea unor informații de interes public, iar instituțiile ar putea refuza solicitările considerate „vădit disproporționate”. Inițiativa de modificare a Legii 544/2001 a fost criticată de Diana Buzoianu, vicepreședintă USR și fostă ministră a Mediului, care i-a acuzat pe social-democrați că vor să îngrădească accesul cetățenilor la informațiile publice. „PSD... oamenii văd că ne vreți în dictatură”, a spus ea.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat, marți 24 noiembrie, de către senatoarea PSD Alina-Elena Tănăsescu, deputatul PSD Adrian Câciu și deputata PSD Corina Ene și este semnată de mulți alți aleși social-democrați.

Diana Buzoianu a susținut că modificările ar putea îngrădi accesul cetățenilor la informațiile publice și le-ar putea impune costuri pentru obținerea acestora. Într-o postare pe Facebook, fosta ministră a invocat articolul 31 din Constituție, care prevede că dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

„Ce atâta acces la informații publice?”, a scris Diana Buzoianu, joi pe rețeaua de socializare, criticând inițiativa social-democraților.

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Buzoianu: Autoritățile ar putea să îți ceară bani pentru informații publice

Potrivit proiectului de lege, primele cinci pagini reproduse pe suport de hârtie ar urma să fie gratuite, iar costul copiilor care depășesc acest număr ar putea fi suportat de solicitant.

Pentru documentele transmise în format electronic, proiectul permite perceperea unui tarif atunci când comunicarea presupune operațiuni suplimentare, precum identificarea, extragerea, selectarea, examinarea, scanarea, digitizarea, anonimizarea sau pregătirea documentelor.

Tarifele ar urma să fie stabilite de fiecare autoritate sau instituție publică, în funcție de costurile efective, rezonabile, verificabile și direct atribuibile operațiunilor realizate. Metodologia de calcul ar trebui aprobată și publicată de instituția respectivă.

Diana Buzoianu a criticat tocmai posibilitatea ca fiecare autoritate să își stabilească propriul sistem de tarifare.

„PSD tocmai a depus un proiect de lege în Parlament prin care vrea ca tu să scoți bani din buzunar dacă ai cerut informații de interes public. Cât? Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile”, a scris aceasta.

Proiectul mai prevede că tariful nu poate avea caracter punitiv și trebuie să fie proporțional cu operațiunile efectiv realizate. Nu va fi perceput tarif pentru simpla indicare a unui link către informații deja publicate, dacă acestea sunt accesibile gratuit și în mod efectiv.

Diana Buzoianu atrage atenția și asupra faptului că inițiativa de lege prevede că o autoritate publică poate să nu răspundă cetățenilor dacă solicitările acestora sunt „vădit disproporționate”.

„Și, dacă cei pe care îi întrebi ceva cred că e «disproporțional» ce informații ai cerut tu, PSD propune ca autoritatea să aibă dreptul să te trimită la plimbare și legal să-ți spună că nu îți mai răspund la întrebare”, mai spune deputata USR.

În postarea sa, Diana Buzoianu le-a cerut parlamentarilor PSD să țină cont de prevederile Constituției privind accesul la informațiile de interes public.

„Puneți mâna și citiți Constituția, domnilor și doamnelor de la PSD. E simplu. Art. 31: «Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit»”, a transmis aceasta.

Fosta ministră a Mediului a acuzat PSD că ar urmări limitarea transparenței și a avertizat că alegătorii vor sancționa partidul la următoarele alegeri.

„PSD.... oamenii văd că ne vreți în dictatură. În 2028 o să ieșim toți cei care nu acceptăm corupția și incompetența voastră și o să vă întrebați de ce nu ați mai luat nici 15% la alegeri”, a mai scris Diana Buzoianu.

Ce argumente invocă PSD în expunerea de motive

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că Legea 544/2001 este folosită, în anumite situații, într-un mod care se îndepărtează de scopul său inițial.

Parlamentarii PSD afirmă că unele autorități locale se confruntă cu solicitări foarte numeroase, uneori de ordinul sutelor într-o lună sau chiar al miilor, care vizează volume extinse de documente, perioade lungi ori informații dispersate în mai multe arhive și compartimente.

Potrivit documentului, identificarea, verificarea, selectarea, anonimizarea și comunicarea acestor informații pot necesita mobilizarea unui număr semnificativ de funcționari și pot afecta activitatea curentă a instituțiilor.

Inițiatorii mai susțin că, în unele cazuri, solicitările numeroase sunt urmate de acțiuni în instanță și cereri de penalități sau despăgubiri, ceea ce ar putea transforma procedura de acces la informații într-un instrument de presiune ori de obținere a unor beneficii patrimoniale.

Expunerea de motive precizează însă că aceste situații nu reprezintă o prezumție de rea-credință pentru orice persoană care formulează cereri numeroase sau se adresează instanței.

PSD argumentează că trebuie găsit un echilibru între dreptul cetățenilor la informație și continuitatea serviciilor publice, astfel încât solicitările considerate excesive să nu consume resursele necesare activității instituțiilor.

Proiectul permite refuzul unor cereri considerate „vădit disproporționate”

O altă prevedere a proiectului vizează introducerea unui mecanism prin care autoritățile pot refuza, total sau parțial, soluționarea unor cereri de informații publice dacă volumul, complexitatea sau caracterul repetitiv al acestora presupune o sarcină administrativă vădit disproporționată.

Printre criteriile luate în calcul se numără volumul documentelor solicitate, în special atunci când acesta depășește 100 de pagini și presupune operațiuni administrative semnificative, numărul și natura informațiilor, perioada vizată și numărul de cereri formulate de aceeași persoană într-un interval de 30 de zile.

Înainte de refuz, autoritatea ar trebui să informeze solicitantul și să îi ofere posibilitatea de a restrânge sau preciza cererea. Refuzul trebuie să fie motivat, iar informațiile care pot fi separate și comunicate fără o sarcină disproporționată trebuie furnizate.

Inițiatorii susțin că mecanismul ar urma să fie aplicat numai în situații excepționale, în funcție de volumul real de muncă și de impactul asupra activității instituției.

Ce alte modificări propune inițiativa legislativă

Inițiativa legislativă mai prevede că autoritățile ar putea asigura accesul la informații deja publicate prin transmiterea unui link direct, funcțional și gratuit, fără să fie obligate să trimită separat copii ale documentelor.

Proiectul introduce și posibilitatea verificării identității solicitantului, atunci când există indicii temeinice și obiective privind realitatea datelor declarate. Dacă identitatea nu este confirmată în termen de zece zile lucrătoare, cererea ar putea fi clasată.

De asemenea, autoritățile ar putea clasa solicitările repetate pentru informații deja comunicate, cererile formulate într-un limbaj obscen, injurios sau amenințător, precum și solicitările care urmăresc realizarea unor analize, sinteze sau studii care nu există în evidențele instituției.

Proiectul prevede că simpla exprimare a unei critici sau nemulțumiri într-un limbaj ferm, dar decent, nu poate constitui motiv de clasare. Totodată, scopul jurnalistic, academic sau de cercetare nu poate fi, în sine, un motiv pentru refuzul unei cereri privind documente existente.

Senatul este prim for sesizat pe această inițiată legislativă a PSD care modifică Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar Camera Deputaților este decizional.

Editor : A.P.