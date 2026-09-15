Live TV

Video PSD vrea uniforme obligatorii în școli. Daniel Zamfir: „Școala nu trebuie să fie despre modă”

Data publicării:
scoala elevi inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

PSD propune obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir a susținut că școala nu trebuie să fie despre modă sau despre diferențele materiale dintre elevi, ci despre performanța și valoarea acestora.

„Eu, împreună cu colegii mei semnatari ai acestei inițiative și cu toți colegii din Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, pentru că am constatat că școala nu trebuie să fie despre modă și nici despre modalități de bullying împotriva celor care nu-și permit o ținută în concordanță cu ce este astăzi în rândul tinerilor”, a declarat Daniel Zamfir, marți la Palatul Parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Senatorul PSD a subliniat că elevii ar trebui evaluați în funcție de ceea ce pot și de rezultatele lor, nu de posibilitățile financiare ale familiilor.

„Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților”, a spus Zamfir.

El a explicat că uniforma ar trebui să fie percepută drept un simbol al apartenenței la școală, nu ca o formă de constrângere.

„Uniforma școlară să reprezinte o mândrie, o apartenență și în niciun caz o constrângere”, a afirmat senatorul.

Zamfir a criticat și reacțiile din Comisia de Învățământ, despre care a spus că au transformat dezbaterea într-un „circ politic”.

„Ceea ce ați văzut din partea curentului neomarxist prezent astăzi în Comisia de Învățământ s-a transformat într-adevăr într-un circ politic care nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să fie acest proiect de lege”, a declarat el.

Potrivit senatorului PSD, proiectul ar urma să se aplice începând cu anul școlar viitor. Unitățile de învățământ ar urma să stabilească propriul model de uniformă, împreună cu părinții, elevii și consiliul profesoral.

„Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înțeleagă că aparțin unei unități de învățământ care, până la urmă, este și un sentiment de mândrie”, a mai spus Daniel Zamfir.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
Dmitri Peskov
2
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
3
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
MixCollage-13-Sep-2026-08-19-PM-7976
4
Trenul diplomatic în care se afla Boris Johnson, la un pas de a fi lovit de ruși în...
Radosław Sikorski
5
Șeful diplomației poloneze spune că NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și...
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Digi Sport
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
PSD îi va propune trei soluții lui Nicușor Dan. Cu ce mandat merg social-democrații la consultările de la Cotroceni
sorin grindeanu si ilie bolojan
Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru scăderea competitivității României. „Am fost depășiți de Kenya”
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR.
Csoma Botond, înainte de consultările de la Cotroceni: UDMR are „o singură linie roșie” privind formarea noului Guvern
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan invită partidele miercuri la consultări, după care ar urma să anunțe premierul desemnat să formeze un guvern (surse)
plen camera deputatilor
USR și PNL cer înființarea unei comisii parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”: ce ar trebui să stabilească și cine este vizat
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_FERMIERI_SUVERANISTI_092_INQUAM_Photos_George_Calin
Traficul în Pasajul Victoriei a fost blocat: „Căline, Căline, poporul...
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, despre violențele de...
profimedia-0840824555
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”...
ciobani
Apelul lui George Simion după violențele din Piața Victoriei
Ultimele știri
„Mykonos-Nordis”, comisie de anchetă în Parlament. Cine a finanțat zborurile private și ce interese au avut
Parlamentul ucrainean l-a destituit pe procurorul general pe fondul unui scandal de corupție și al unei ciudate călătorii la Paris
Vot istoric în Parlamentul European: „Rusia, principala amenințare la adresa Europei”. O nouă entitate va fi înființată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui...
Fanatik.ro
Gigi Becali, chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile împotriva lui Istvan Kovacs! Exclusiv
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
MM Stoica, după primul meci al lui Denis Drăguș la FCSB: „A avut niște probleme!”
Adevărul
O campanie rusă de dezinformare vizează alegerile americane intermediare. Deepfake-uri cu vedete de la...
Playtech
Avioane militare vor zbura la joasă înălțime în toată România. Mesajul MApN pentru români: „Nu vă panicați”
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Pro FM
Dakota Johnson și Machine Gun Kelly, surprinși împreună la New York. Actrița s-a despărțit recent de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Aclamată cu ovaţii în picioare. Actrița care câștigă al cincilea premiu Emmy consecutiv: „Ce aventură a fost!”
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Pericol pentru câini în septembrie! Ce trebuie să verifice stăpânii după fiecare plimbare
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...