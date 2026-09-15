PSD propune obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir a susținut că școala nu trebuie să fie despre modă sau despre diferențele materiale dintre elevi, ci despre performanța și valoarea acestora.

„Eu, împreună cu colegii mei semnatari ai acestei inițiative și cu toți colegii din Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, pentru că am constatat că școala nu trebuie să fie despre modă și nici despre modalități de bullying împotriva celor care nu-și permit o ținută în concordanță cu ce este astăzi în rândul tinerilor”, a declarat Daniel Zamfir, marți la Palatul Parlamentului.

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Senatorul PSD a subliniat că elevii ar trebui evaluați în funcție de ceea ce pot și de rezultatele lor, nu de posibilitățile financiare ale familiilor.

„Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale ale părinților”, a spus Zamfir.

El a explicat că uniforma ar trebui să fie percepută drept un simbol al apartenenței la școală, nu ca o formă de constrângere.

„Uniforma școlară să reprezinte o mândrie, o apartenență și în niciun caz o constrângere”, a afirmat senatorul.

Zamfir a criticat și reacțiile din Comisia de Învățământ, despre care a spus că au transformat dezbaterea într-un „circ politic”.

„Ceea ce ați văzut din partea curentului neomarxist prezent astăzi în Comisia de Învățământ s-a transformat într-adevăr într-un circ politic care nu are nicio legătură cu ceea ce trebuie să fie acest proiect de lege”, a declarat el.

Potrivit senatorului PSD, proiectul ar urma să se aplice începând cu anul școlar viitor. Unitățile de învățământ ar urma să stabilească propriul model de uniformă, împreună cu părinții, elevii și consiliul profesoral.

„Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înțeleagă că aparțin unei unități de învățământ care, până la urmă, este și un sentiment de mândrie”, a mai spus Daniel Zamfir.

Editor : Ana Petrescu