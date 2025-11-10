Live TV

Psihiatrul Cristian Andrei, cercetat pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente

Data publicării:
cristian andrei fb
Cristian Andrei Foto: Facebook

Psihiatrul Cristian Andrei, care a avut apariţii în mass media în calitate de psihoterapeut, dar care ar fi desfăşurat activităţile fără a deţine atestatele legale necesare, este cercetat de poliţişti pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, potrivit Agerpres, care citează surse judiciare.

Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu pentru pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun, după ce PressOne a publicat luni o anchetă în care Cristian Andrei este acuzat că practică psihoterapia deși nu are atestatele necesare, iar mai multe foste paciente îl acuză de abuz sexual. Comunicatul Poliției Capitalei nu conține numele lui Cristian Andrei, dar surse judiciare au precizat pentru Agerpres că este vorba despre el.

Cercetările sunt în desfăşurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, mai scrie în comunicatul Poliției.

„Facem apel către cetăţenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care deţin informaţii ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie ori să sesizeze de urgenţă prin apel la 112”, mai scrie sursa citată.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Digi Sport
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de...
FILE PHOTO: Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din...
BUCURESTI - PIATA TRICOLORULUI - ZIUA IMNULUI NATIONAL - 29 IUL 2021
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz...
avion pe stradă
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val...
Ultimele știri
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă
România accelerează drumul spre OCDE: cooperare strânsă cu procurorii din rețeaua internațională anticorupție. Mesaj de la București
Reorganizare după fuziunea UniCredit–Alpha Bank. Banca neagă concedierile: „Plecările au fost voluntare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Popa Alexandru deputat pnl
Un deputat PNL propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani. „Nu te poţi numi om”
politie
Profesor de 63 de ani, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă. Polițiștii au găsit imagini explicite cu minora
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
femeie soldat
„Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”. Scandal uriaș în armata australiană: femei militare acuză abuzuri
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dani Mocanu, somat de Poliția Română! Ce pedeapsă gravă riscă pentru evadare + Cum și-ar fi pregătit fuga
Fanatik.ro
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...