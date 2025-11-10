Psihiatrul Cristian Andrei, cercetat pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente

Psihiatrul Cristian Andrei, care a avut apariţii în mass media în calitate de psihoterapeut, dar care ar fi desfăşurat activităţile fără a deţine atestatele legale necesare, este cercetat de poliţişti pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, potrivit Agerpres, care citează surse judiciare.

Poliția Capitalei a anunțat că s-a sesizat din oficiu pentru pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun, după ce PressOne a publicat luni o anchetă în care Cristian Andrei este acuzat că practică psihoterapia deși nu are atestatele necesare, iar mai multe foste paciente îl acuză de abuz sexual. Comunicatul Poliției Capitalei nu conține numele lui Cristian Andrei, dar surse judiciare au precizat pentru Agerpres că este vorba despre el.

Cercetările sunt în desfăşurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, mai scrie în comunicatul Poliției.

„Facem apel către cetăţenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care deţin informaţii ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie ori să sesizeze de urgenţă prin apel la 112”, mai scrie sursa citată.

