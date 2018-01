Psiholog criminalist despre cum a putut fi pedofilul angajat în Poliție

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, a vorbit la Digi24 despre personalitatea suspectului și despre testele care se fac la încadrarea în Poliție. De asemenea, psihologul se arată șocat de faptul că suspectul este angajat în Poliție și spune că un om cu personalitate dublă ar putea răspunde „ca la carte” la testele psihologice. Vineri dimineață, un bărbat a agresat sexual doi copii într-un lift din cartierul bucureștean Drumul Taberei.

Adriana Nedelea, jurnalist Digi24: Cum ați primit dumneavoastră această informație

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: E o informație şocantă. Sunt colonel de poliție în rezervă, psiholog principal, expert poligraf. Din informațiile pe care le-ați prezentat, suspectul a fost jandarm, e polițist de puțin timp. Deocamdată avem un suspect. Poliția cercetează, parchetul încadrează, Judecătoria judecă și hotărăște.



Chiar dacă a recunoscut fapta, are dreptul la apărare. Va fi supus unei analizie psihiatrice şi se va analiza. Nu înseamnă că Poliția are probleme foarte grave. Orice pădure își are uscături. Poate trebuie să punem accent pe selecția, pe verificarea periodică din punct de vedere psihologic a personalului și șefii să răspundă pentru fiecare subordonat, să vadă ce probleme are acasă și să simtă, să perceapă, să-l „miroasă”.



Adriana Nedelea: L-ar fi putut „mirosi” cineva?



Liviu Chesnoiu: Acest om duce o viaţă dublă. Dacă nu a fost perceput de familie, de concubină. Am înțeles că e o problemă mai delicată în familia lui.



Adriana Nedelea: Problema ar fi trebuit să fie cunoscută de șefii lui?



Liviu Chesnoiu: Nu e un păcat că oamenii mai divorţează, se recăsătoresc. Aici e problema. Poliția, în general, e ok. Acești oameni au muncit non-stop. Opinia publică ne-a ajutat. Dar s-a întâmplat ceva. E o excepție de la regulă.



Gunoaiele ies la suprafață, dar trebuie timp, răbdare și mai multă atenție din partea noastră să depistăm astfel de fenomene.



Adriana Nedelea: Cât de mult au contat imaginile?



Liviu Chesnoiu: Cei mai buni criminaliști care lucrează în compunerea portretului-robot, cei mai buni judiciariști, criminaliști sunt acolo. Conduc ancheta. Nu se poate să nu se ia în seamă așa ceva. Încă nu a venit legea, încă nu e bătut în cuie nimic. În munca Poliției stau foarte multe aspecte. Chiar dacă se ajunge la o astfel de lege, nu ne împiedicăm de un astfel de amănunt. Suspectul și-a ascuns cu fesul urechile, părul, sprâncenele, dar a rămas profilul, mersul. Mersul e inconfundabil, e ca o amprentă.



Adriana Nedelea: Cum se face evaluarea psihologică?



Liviu Chesnoiu: Nu cred că s-a schimbat mult de când am ieșit la pensie. Anual se face o evaluare. Vă duceți la orice cabinet și vi se dă un ok. Situația aceasta nu e foarte fină. Te duci acolo. Dacă are personalitate dublă, răspunde ca la carte. Poate trebuie altceva făcut: la selecţie sa fie o chestie draconică. Când am intrat în Poliție am fost verificat două zile.



Adriana Nedelea: Din aceste întrebări s-ar putea vedea că un om are o problemă?



Liviu Chesnoiu: Sunt foarte multe întrebări încrucişate. Poate că nu e de ajuns un test. Poate trebuie stat de vorbă într-un test-interviu. Nu prea pot să cred în oameni care au probleme nerezolvate, complicate. Să văd ce a făcut în copilărie. Poate a avut o problemă, a fost agresat și nimeni nu l-a ajutat. Nici n-a spus la nimeni. Nu apare cineva care se trezește că e pedofil. E ceva acolo.