Psiholog, despre cazul fetei pline de sânge din Galați: În școala de poliție nu se predă bunul simț

Psihologul Mihaela Săhlean a declarat, la Digi24, legat de cazul fetei din Galați că era „clar un caz de interveție” și că polițiștii care nu au intervenit, deși fata era plină de sânge, au dat dovadă de lipsă de empatie și dezinteres profesional.



„Asistăm, din nou, la un episod emoționant cum intervine poliția. În școala de poliție nu se predă bunul simț că umbrelă generală și profesional. Acești oameni nu au avut bunul simț profesional. Vorbim de un caz unde nu există empatie. O bilă albă pentru oamenii care au intervenit și au tras de polițiști.



Era clar un caz de intervenție. Nu era un caz atât de grav încât să intervină să lupte cu un infractor. Trebuiau să sune la ambulanță. Îmi pare rău că nu se preda bunul simț profesional.



Aceste testări (psihologice n.r.) ar trebui să fie serviciu externalizat și nu cu psihologi interni. Din păcate, examinările pe care le parcurg, și cele care țin de partea de aptitudini, înclin să cred că devin superficiale și se înmulțesc testele grilă. Suntem o țară cu o mână de polițiști foarte buni și o serie de polițiști, cum sunt aceștia, care nu fac cinste uniformei.



(Polițiștii au fost n.r.) lipsiți de empatie, dezinteresați profesional. Nu discutăm că toți contribuim la salariile bugetarilor și a celor care ar trebuie să asigure ordinea publică. Sunt spectatori ai dezastrelor. Am înțeles că fetiță făcea parte din centrele de plasament. În viziunea foarte multora, acești copii nu contează, pentru că nu au părinți care să se intereseze pentru ei. Sunt numere în niște dosare. Probabil au ajuns și la această mare descoperire că nu are părinți și s-au relaxat complet.



Această problemă a centrelor de plasament ar trebui puțin mai mult analizată. Sunt câțiva oameni care lucrează și mulți angajați care lucrează pe criterii de competență. Nu poți fi indiferent când vezi un astfel de copil. Avea bilet de voie să iasă din centru, nu pentru agresiune sau pentru viol.



Sunt copii lipsiți de apărare, care nu știu să se apere, nu își cunosc drepturile și se consideră că nu are cine să lupte pentru drept lor și atunci sunt expuși abuzurilor de toate felurile”, explică Mihaela Săhlean, psiholog, la Digi24.

