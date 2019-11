Psihoza pensiilor tăiate, întreținută în Dolj de greșeala unei bănci

15 mii de oameni din Dolj s-au trezit că poștașul le-a adus pensii mai mici luna aceasta. Speriați, oamenii au făcut reclamații, iar Casa de Pensii a anunțat că este vorba despre o eroare de calcul și își vor primi banii înapoi. Nu este însă unica problemă din sistem, anunță primierul Ludovic Orban, după ce președintele Casei de Pensii și-a luat concediu medical.

- Păi eu m-am dus acasă. Şi am luat, după ce am vorbit cu tine.

- Aşa. Şi ce-ai făcut?

- Am luat cupoanele şi-am zis mă, de la Casa de Pensii nu e, că, dacă era de la Casa de Pensii, scria acolo, la „Reţineri".

Vestea că pensiile au fost tăiate s-a răspândit rapid printre pensionarii din Dolj. Informația a venit de la cei care primesc banii pe card de la CEC.

„Cu un milion şi şapte sute patruzeci de lei mai puţin. Soţia trebuia să încaseze 890 şi a încasat 760. (...) Cum luna septembrie când am luat mărit, exact mărirea de-am avut-o, ni s-a luat (...) Nu ne-a explicat nimeni, nimic”, spune Aurică Păcilă, pensionar.

Speriați, oamenii din comune s-au dus la primari să întrebe unde sunt banii lor.

„Mama mea are 704 lei pensie de CAP. Şi când am băgat cardul, în loc să scot 700, că mai rămân cei 4 lei acolo în bancomat, am scos decât 646 de lei”, explică un bărbat.

„S-au speriat, s-au speriat, unii au zis că le-au tăiat. (...):Uite, bă, veniră ăştia de la PNL şi tăiară din ele”, au povestit oamenii.

„Percepţia generală a fost că pensiile au scăzut instantaneu. Deci nu le-au spus nimeni, nimic. Doar că pe carduri era mai puţin. Eu i-am găsit aici şi erau nemulţumiţi. (...) Eu am încercat să îi liniştesc să le spun că asta nu se poate, fiindcă nu e posibil ca să se taie peste noapte”, spune Titel Stoenescu, primarul comunei Afumați.

În cele din urmă, adevărul s-a aflat și oamenii au răsuflat ușurați. Au primit mai puțini bani 15 mii de oameni care primesc pensia pe card de la CEC. Reprezentanții băncii nu au putut fi contactați ca să explice situația, dar lămuriri au venit de la directorul Casei de Pensii Dolj.

„În importul fişierului de pensii s-a produs o eroare care a fost remediată în cursul aceleaşi zile”, a explicat Daniela Licu, director la Casa de Pensii Dolj.

Probleme nu sunt însă doar în Dolj. Premierul avertizează că sunt întârzieri la calcularea pensiilor și este revoltat că cel care trebuia să găsească soluții lipsește de la serviciu.

„Președintele Casei de Pensii și-a luat concediu medical, parcă special ca să creeze probleme în plata pensiilor. Creează niște situații de neimaginat, un asemenea comportament iresponsabil eu n-am mai văzut. Sunt întârzieri la calcularea pensiilor. S-au pensionat oamenii și așteaptă deciziile de pensionare, sunt întârzieri de o lună, de două, de trei luni de zile în calculare”, a declarat premierul Ludovic Orban la Digi24.

