„Puteam să fiu în locul Alexandrei!” Ce povestește o tânără din Teleorman

„Mi se putea întâmpla și mie”. Este ceea ce pot spune mii de adolescente și de tinere din România, care au urcat în mașinile unor necunoscuți, la fel ca Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, pentru că nu aveau altă variantă să se deplaseze. Una dintre ele are 21 de ani, este din Teleorman și a mers ieri la Caracal, să aprindă câte o lumânare în memoria Alexandrei și a Luizei. Spune că ea a fost norocoasă. A fost doar abandonată pe câmp, nu violată și ucisă.

- Sper să fie în viață. Cu toate că nu le cunosc, puteam să fiu și eu în locul lor. Anul trecut, la fel, am fost și eu la ocazie. Am avut norocul că m-a lăsat pe câmp, își începe povestirea tânăra de 21 de ani.

- Cine?

- Tot așa, un idiot la vreo 50 de ani, veneam de la școala de șoferi, am luat ocazie, suntem din Teleorman, am luat ocazie și m-a lăsat pe câmp, a venit prietenul meu și m-a luat.

- Ce ți-a spus, de ce te-a lăsat?

- Că să mă culc cu el. Nu am acceptat și m-a lăsat. Eram mai multe persoane cu el, era o comună unde trebuia să-i lase pe ceilalți și mi-a zis că dacă nu fac cu el pe câmp, mă dă jos acolo...

- Poliția ce ți-a zis?

- Un prieten care știam că e polițist, îl oprise, îi făcuse verificare la acte și a zis că dacă nu mi-a făcut nimic , nu are rost... Dar în fine, eu am venit pentru fetele astea, că am fost și eu în locul lor...

- Ai mai fost cu ocazie de atunci?

- Nu, și nici nu o să mă mai urc, pentru că e foarte riscant...

