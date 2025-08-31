Răul de mișcare și amețeala sunt acum mai ușor de tratat cu ajutorul tehnologiei. Medicii de la Spitalul de Recuperare din Iași au achiziționat un aparat unic în țară, care îi ajută pe pacienți să scape de tulburările de echilibru prin intermediul realității virtuale. Pacientul este expus, în condiții de siguranță, la mediul care îi provoacă stări de rău: mersul prin mulțime sau mersul cu mașina, de exemplu. Astfel, prin exerciții repetitive, creierul este antrenat să ignore stimulii nocivi.

Stările de amețeală sunt principalele simptome pentru care pacienții ajung la medicii de la ORL. Ca să diagnosticheze și să trateze mai ușor, specialiștii de la Spitalul de Recuperare din Iași au cumpărat un aparat de ultimă generație, care folosește realitatea virtuală.

Sebastian Cozma, coordonator departament Audiologie: Fără să mișcați corpul, cu capul doar și o urmăriți până unde se duce ea și înapoi.

La aproape 80 de ani, doamna Maria este dispusă să folosească tehnologia de vârf, ca să scape de stările de amețeala care nu-i dau pace de câteva luni și au apărut brusc, într-o dimineață când a vrut să coboare din pat. A ajuns în situația de a-i fi teamă să iasă din casă.

Maria Stupu, pacientă: E ceva insuportabil. Când nu ești stabil, începi să tremuri. Ca să fiu așa mai sigură, mi-aș ține capul așa în mâini, ca să merg.

Cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală și a unui sistem care îl ajută să nu cadă, pacientul este expus mediului care îi provoacă amețeală.

Sebastian Cozma, coordonator departament Audiologie: Putem antrena creierul pacientului pentru a nu mai ține cont de deficiența pe care o are și pentru a face față mediului în care înainte amețea.

La Spitalul de Recuperare din Iași ajung, lunar, aproximativ 200 de pacienți, care spun că au stări de amețeală. Lucica a rămas cu aceste sechele, după ce a suferit mai multe accidente vascular cerebrale.

Lucica Lazăr, pacientă: Sunt amețită mereu și mă doare capul. Nu am echilibru, am amețeli în frunte, după ceafă.

Pacienții trebuie să facă măcar zece ședințe la intervale de 3, 4 zile. Dispozitivul e de ajutor și pentru cei care au probleme când merg cu mașina.

Sebastian Cozma, coordonator departament Audiologie: Prin joystick-ul pe care îl are putem controla un traseu, pe care el se duce la stânga la dreapta, cu viteză mai mare, viteză mai mică.

Dispozitivul folosit de medicii de la departamentul de audiologie a costat aproape 700.000 de lei.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia