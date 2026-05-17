Radu Miruță, despre pensiile militare: Nu se schimbă modul de calcul și nu sunt măsuri cu impact major

Radu Miruță. Foto: Inquam Photos /George Călin

Radu Miruță a declarat, duminică, că în cadrul MApN au fost analizate mai multe scenarii privind creșterea vârstei de pensionare, însă actualul guvern interimar nu poate adopta astfel de măsuri. Ministrul interimar al Apărării a dat asigurări că nu va fi modificat modul de calcul al pensiilor militare și a precizat că discuțiile nu au vizat schimbări cu impact major asupra sistemului.

„S-au analizat nişte scenarii, dar guvernul acum, fiind un guvern interimar, nu mai poate lua o astfel de decizie, în interiorul guvernului. Am plecat de la nişte principii. Nu se schimbă modul în care se calculează pensia pensionarilor militari, că asta era o temere şi ne-am împotrivit şi asta nu era nici măcar în forma lucrată până în momentul respectiv”, a spus Miruță, întrebat despre proiectul de lege privind creşterea vârstei de pensionare în structurile de forţă ale statului, duminică la TVR Info, scrie News.ro.

El a mai arătat că la Ministerul Apărării, formele discutate nu erau unele care să producă consecinţe majore, pentru că vârsta de pensionare la Ministerul Apărării era în medie cam cu 5 ani, 4 ani şi jumătate, peste pragul minim, deci MApN nu se pensiona la pragul minim permis în lege.

„Am mai urmărit un principiu, că dacă se adună nişte bani din aplicarea unei vârste de pensionare mai ridicate, parte din banii aceia să îi economisim la Ministerul Apărării, pentru a corecta nedreptatea făcută pensionarilor militari în 2017”, a mai spus Miruţă.

