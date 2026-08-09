Radu Miruță, după creșterea nivelul Dunării: Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2 de la Cernavodă

Ministrul interimar al Apărării susține că nivelul crescut al Dunării, după scufundarea celor patru barje în Dunăre, va asigura necesarul de energie pentru 9 zile la Unitatea 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Radu Miruță puncteză, într-o postare pe Facebook, că nivelul apei a crescut în ultimele 24 de ore cu 4 centimetri.

„8 cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineaţă a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre şi dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineaţă, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem şi azi cu 4 cm. Deci am câştigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin 9 zile, pe prognoza actuală", a scris Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.

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Oficialul de la ministerul Apărării a mulțumit celor implicați în operațiunile de scufundare a barjelor de pe Dunăre.

„Este un rezultat concret pentru care le mulţumesc celor implicaţi: domnului prim ministru pentru coordonare şi sprijin în depăşirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluţie, Armatei şi Transporturilor pentru implementarea ei! Jos pălăria şi celor de pe vapoarele împingătoare şi de dragaj, care au lucrat in continuu! Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicaţii despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluţii şi de oameni care să le pună în practică", a mai spus ministrul.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă funcționează în parametri normali și poate asigura necesarul de energie pentru cel puțin următoarele nouă zile. Anunțul a fost făcut de directorul centralei, care spune că nivelul apei la aspirația pompelor din bazinul de răcire a crescut cu 8 centimetri față de evoluția prognozată. Creșterea vine după operațiunea de scufundare a primelor două barje în Dunăre, măsură luată pentru a menține nivelul apei necesar funcționării centralei.

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri. Acest rezultat extraordinar, din punctul nostru de vedere, este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele nouă zile, cel puțin, conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei, Transporturilor, Mediului și Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee. Aveți felicitările noastre cele mai sincere", a declarat Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă.

Operațiunea pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă s-a finalizat sâmbătă. Toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării, pentru a redirecționa o parte mai mare din debit către zona centralei nucleare. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza curenților puternici, iar scufundarea ultimelor două barje a fost finalizată după aproximativ șapte ore.

Editor : Andreea Rubica