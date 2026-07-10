Radu Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea Neagră. „Unele aveau explozibil, altele nu”

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a declarat, vineri, că înainte și după incidentul în care o dronă a explodat în Portul Constanța au mai fost identificate cinci cazuri de resturi de dronă pe mare, care au fost distruse de autorități. Potrivit acestuia, unele dintre acestea conțineau explozibil, iar altele nu.

Întrebat despre explozia dronei din Portul Constanța și de ce Armata Română nu a prezentat un raport public privind incidentul, independent de informațiile oferite de partea ucraineană, Miruță a subliniat că responsabilitatea pentru securitatea portului în timp de pace nu revine Armatei, scrie News.ro.

„Armata Română nu face paza Portului Constanța pe timp de pace”

„Armata Română nu face paza Portului Constanţa pe timp de pace. Armata Română este una dintre entităţile statului român care pe timp de pace, în astfel de situaţii, când i se solicită sprijinul, intervine. Există entităţi ale statului român care, conform legii, au responsabilitate pe timp de pace pentru aşa ceva”, a declarat Radu Miruță.

El a precizat că a cerut Forțelor Navale și Forțelor Terestre să ia toate măsurile pe care le consideră necesare, chiar dacă responsabilitatea directă nu le revine.

„I-am rugat pe colegii mei de la Forţele Navale şi de la Forţele Terestre, chiar dacă responsabilitatea nu este ţintită asupra lor, este vorba de statul român şi să ia toate măsurile pe care le consideră posibile”, a afirmat ministrul.

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De ce nu au intervenit navele militare

Întrebat de ce navele din portul militar Constanța nu au intervenit dacă au observat drona, Miruță a răspuns că acestea nu se aflau într-o misiune.

„Pentru că nu sunt în misiune. O maşină de pompieri în garaj nu stinge focul la kilometri distanţă dacă nu este în misiune de a face asta”, a explicat ministrul.

Acesta a adăugat că Armata intervine ori de câte ori primește o solicitare din partea autorităților competente.

„Militarii Armatei Române când sunt solicitaţi pentru a oferi sprijin pentru situaţii care nu sunt în directa lor responsabilitate, niciodată nu vor întoarce capul şi vor spune că nu ţine de noi. Vor reacţiona şi vor sprijini cu maximul posibil”, a spus Radu Miruță.

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Cinci cazuri de resturi de dronă

Ministrul interimar al Apărării a confirmat că au existat și alte incidente similare.

„Au fost resturi de dronă observate pe mare care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibil, altele nu. Înainte de aceasta. S-ar putea ca unul să fi fost după incident”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit acestuia, patru dintre cazuri au avut loc înainte de explozia dronei din Portul Constanța, iar unul s-ar fi produs ulterior.

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Editor : Ana Petrescu