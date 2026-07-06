Radu Miruță lansează un formular prin care călătorii CFR pot reclama problemele din trenuri

Ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță a anunțat lansarea unui formular prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul, după ce a constatat că situația din teren diferă de cea prezentată în rapoartele companiilor feroviare.

„În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați”, a transmis ministrul pe Facebook.

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Radu Miruță a povestit că a încercat să contacteze call center-ul CFR pentru a afla câte sesizări au fost primite din partea călătorilor, însă fără succes.

„Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, a afirmat acesta.

Formular pentru reclamațiile călătorilor

Potrivit ministrului, formularul lansat luni poate fi completat în câteva minute de orice persoană care a avut o experiență neplăcută în tren.

„Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoartele șefilor”, a subliniat Miruță.

Acesta a precizat că sesizările vor fi colectate timp de cel puțin două săptămâni, urmând ca ulterior să fie analizate pentru a identifica principalele probleme din sistemul feroviar.

Vor fi aplicate sancțiuni, dacă se confirmă nereguli

Ministrul interimar al Transporturilor susține că, în funcție de concluziile analizei, vor fi luate măsuri și, acolo unde legea o permite, vor fi aplicate sancțiuni.

„Vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în care se plătește mentenanță care, în practică, nu se face”, a transmis Radu Miruță.

Editor : Ana Petrescu