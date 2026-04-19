Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control pe aeroportul din Timișoara. Poliția dezminte informațiile

Secretarul Asociației Generație Tânără România (GTR), Csizmarik Francisc, susține că ministrul Energiei Bogdan Ivan și secretarul general al Guvernului Radu Oprea ar fi fentat sâmbătă coada de la controlul de securitate pe Aeroportul din Timișoara. Cei doi social-democrați au dezmint acuzațiile și vorbesc despre „fake-news” și „minciuni”, iar Poliția de Frontieră și IGPR au respins ca false informațiile apărute în spațiul public.

„Greii PSD… M-am aflat azi în Aeroportul Timișoara și după ani de zile am înțeles ce înseamnă sintagma Greii PSD”, și-a început Csizmarik Francisc postarea pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a explicat că, în mod normal, pasagerii trebuie „să parcurgă un traseu șerpuitor care te duce până la poarta unde are loc controlul poliției”, însă susține că „un grup de trei persoane dintre care i-am recunoscut pe Radu Oprea și Bogdan Ivan au ales să îl cheme pe șeful de tură al poliției să îndepărteze cordoanele culoarului pentru ca domniile lor să o ia pe direct”.

„Când ești GREU, e anevoios să parcurgi același traseu ca orice om normal”, a adăugat acesta.

Csizmarik afirmă că se afla în aeroport pentru a conduce „un musafir care reprezintă un important organism internațional” și susține că acesta „a parcurs traseul șerpuit ca orice om normal”.

„Înainte de despărțire însă amândoi ne-am uitat la gestul reprobabil al grupului de politicieni. Și ne-am spus «ce urât»”, a mai scris el.

Mesajul se încheie cu afirmația: „Asemenea gesturi îți relevă diferența dintre cei care aleg să lucreze cu adevărat PENTRU BINELE OAMENILOR și greii pentru al căror bine oamenii trebuie să lucreze. E AȘA DE TRIST...”.

Ștefan Radu Oprea: „Fals, minciună, neadevăr”

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a respins acuzațiile.

„Citesc că aş fi cerut în Aeroportul Timişoara să trec prin altă parte, nu pe la controlul de securitate normal. Fals, minciună, neadevăr! Am trecut perfect normal ca oricare om prin controlul de securitate. De altfel, aşa cum o fac de fiecare dată când călătoresc cu avionul. Înţeleg de ce se întâmplă acum ca dezinformarea, minciuna să fie principala armă a «propagandei», dar voi continua să stric narativul comportându-mă firesc şi normal”, a scris Ștefan Radu Oprea, duminică pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că este indignat „pentru că un mincinos încearcă să îmi ia dreptul de a mă comporta ca un om normal”.

Bogdan Ivan: „Un fake-news grosolan”

La rândul său, ministrul Energiei Bogdan Ivan a calificat informația drept „un fake-news grosolan”.

„Nu am abordat niciun oficial al poliţiei de frontieră sau pe oricine altcineva ca să cer un tratament diferit. Este jenant cât de jos poate ajunge discuţia în contextul politic inflamat al acestor zile. M-aş fi bucurat ca acel activist să zică că şi eu şi Radu Oprea am avut bilete la economic, după ce am fost pe şantierul termocentralei de la Mintia, Hunedoara. Care va produce din acest an 1700 MW. (...) În rest, aleg să ignor aceste atacuri mărunte şi să mă ocup de ceea ce contează cu adevărat”, a susținut Ivan, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Precizările Poliției de Frontieră și ale IGPR

Poliția de Frontieră și Inspectoratul General a Poliției Române au transmis un punct de vedere oficial în care dezmint aceste informații.

„Informațiile transmise sunt false și nu au legătură cu realitatea”, arată comunicatul de presă transmit de Poliția de Frontieră.

„Reprezentanții Poliției Române și Poliției de Frontieră nu au fost contactați și nu au atribuții în organizarea cordonului de trecere. Cele două instituții nu au fost contactate înainte de publicarea materialului, pentru un punct de vedere oficial”.

Autoritățile fac apel „la respectarea deontologiei profesionale și documentarea temeinică a unor subiecte care, deși nu sunt reale, afectează imaginea instituțiilor”.

Editor : Ana Petrescu