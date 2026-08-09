Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de dezinformările distribuite pe rețelele sociale, după cazul ambulanței din Cluj. Acesta susține că informațiile neverificate pot duce la situații grave și că platformele de socializare ar trebui să intervină mai rapid pentru a opri răspândirea conținutului fals.

„Este un lucru pe care noi l-am subliniat de mai multe ori. Îmi pare pentru ce s-a întâmplat cu colegul de la ambulanță cu pacientul, faptul că a fost supus unei astfel de situații. Însă, asta arăta vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni, la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici ca să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre. Această responsabilitate trebuie extinsă și la nivelul rețelelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformă și să le oprească când apar. Mai avem și alte entități care pot să acționeze, dar cea mai bună acțiune e a platformei de socializare care permite astfel de dezinformări să continue”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

Șeful DSU spune că populația trebuie să verifice informațiile înainte de a le distribui și să urmărească sursele oficiale. În cazul unor situații reale, informațiile ar trebui să apară și pe site-urile instituțiilor, în mass-media sau să fie comunicate de autorități. De asemenea, Raed Arafat a atras atenția și asupra folosirii inteligenței artificiale pentru crearea unor imagini și materiale video care pot părea reale.

Nu e prima dată când iese un astfel de zvon, acum este preluat. Sfatul nostru către populație este să urmărească site-urile oficiale, dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsite pe site-uri media, la TV, la poliție, la ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste, o minciună de pe social media. Trebuie să avem mare grjiă ce credem din ce citim pe social media. Se foloșește AI, se creează imagini care sunt foarte aproape de realitate, se creează filme care sunt aproape de realitate. Oamenii dacă nu sunt atenți pot să cadă pradă acestor dezinformatori, care au interesul destabilizarea și să ne pună în astfel de situații”, a explicat acesta.

Întrebat dacă DSU monitorizează astfel de postări care includ dezinformări, Raed Arafat a punctat că instituția a vrut în trecut să colaboreze cu ONG-urile din domeniu, însă au existat critici din partea societății.

„Se iau poziții față de astfel de dezinformări și publicăm comunicate, inclusiv pe platforma DSU. Sunt multe care sunt preluate de mass-media, noi nu avem serviciu de monitorizare al social-media. Când am încercat să lucrăm cu ONG-uri care monitorizează știrile false a ieșit o reacție că vrem să facem ministerul Adevărului și vrem să blocăm oamenii să zică ce vor. Ce trebuie făcut este monitorizarea, sesizarea că există o știre falsă pe social media ca să putem explica populației care este adevărul. Cei care răspândesc știri false trebuie la un moment să răspundă de răspândirea știrilor false care pot să ducă la așa ceva, puteau efectele să fie mult mai grave. Este o situație extrem de serioasă. Astfel de dezinformări să fie imediat demontate de către noi toți”, a explicat șeful DSU, la Digi24.

Arafat: O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a reacționat și într-o postare pe Facebook. Raed Arafat susține că ambulanțele SAJ și SMURD au o singură misiune și anume „să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor și să salveze vieți”.

O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu. Ambulanțele SAJ și SMURD și oamenii care lucrează pe ele au o singură misiune: să ajungă cât mai repede la cei care au nevoie de ajutor și să salveze vieți. Astăzi sunt alături de colegul nostru rănit și de întregul echipaj al SAJ Cluj, după ce ambulanța pe care acesta o conducea, aflată în misiune și transportând un pacient, a fost blocată și atacată, pe fondul informațiilor false răspândite în mediul online despre așa-zisa "ambulanță neagră care fură copii". Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi. O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței din cauza unei minciuni răspândite online!”, susține acesta, într-o postare pe Facebook.

Ambulanţă atacată cu topoarele într-o comună din Cluj

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și operat.



Echipajul Serviciului de Ambulanţă a fost trimis în Recea Cristur, sâmbătă seară, pentru un pacient cu stare de rău. La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite. După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare. Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi „ambulanţa neagră care fură copii”.

Editor : Andreea Rubica