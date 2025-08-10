Live TV

Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial

Data publicării:
rafael nadal salută spectatorii dupa un meci din cupa davis
Rafael Nadal. Foto: Profimedia

Rafael Nadal a devenit tată pentru a două oară, după ce soția sa a născut un băiețel. Mezinul familiei va purta numele Miquel și s-a născut în spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palm, la fel ca primul copil al cuplului, potrivit News.ro.

Potrivit presei spaniole, Rafael Nadal și Xisca sunt extrem de discreți în ceea ce privește viața privată și nu au anunțat oficial nașterea lui Miquel. Numele mezinului familiei ar fi un omagiu adus tatălui lui Xinsa, care a murit în aprilie 2023 la vârsta de 63 de ani, după o lungă boală.

Rafael Nadal s-a căsătorit cu Mery Perello pe 19 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sa Fortalesa, o proprietate aflată în oraşul Pollença de pe insula Mallorca. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu douăzeci de ani, în orașul Manacor din Mallorca, orașul natal al acestora.

Fostul lider mondial s-a retras din activitate pe 10 octombrie 2023, după trei decenii de carieră în tenis. Acesta a obținut 22 de titluri de Grand Slam, 92 de turnee câștigate, 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice, 5 Cupe Davis și peste 1.000 de meciuri câștigate,fiind supranumit „regele zgurii”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
casa luata cu credit
5
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o...
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"
Digi Sport
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump vladimir putin
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce...
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare...
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor...
Chernivtsi National University (the former Metropolitans residence) church in winter, Ukraine.
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai...
Ultimele știri
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată
Armata ucraineană anunță că a recucerit un sat de la forţele ruseşti, în regiunea Sumî
Actorul Antonio Banderas refuză să se pensioneze la 65 de ani: „Aș muri dacă m-aș opri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Victoria Mboko si Naomi Osaka la premierea de după finala turneului de la Montreal.
Naomi Osaka prezintă scuze după ce nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal. Ce motive a invocat japoneza
Emma Răducanu
Tenis. Emma Răducanu a ajuns în semifinale la Washington, după ce a eliminat-o pe Maria Sakkari
Rafael Nadal se retrage.
Rafael Nadal a fost decorat de regele Felipe al VI-lea și a devenit marchiz de Llevant
Novak Djokovici
Novak Djokovici ar putea juca până la 41 de ani. La ce mare competiție internațională vrea să ajungă sârbul. „Asta mă motivează”
Gabriela Ruse
Gabriela Ruse a pierdut finala de la S’Hertogenbosch. „Elise, felicitări. Mă cam enervezi, mă învingi de fiecare dată”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Cristian Cioacă, din nou la închisoare! Imaginile momentului cu fostul poliţist. Nimeni nu se aştepta să îl...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta?
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”