Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial

Rafael Nadal a devenit tată pentru a două oară, după ce soția sa a născut un băiețel. Mezinul familiei va purta numele Miquel și s-a născut în spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palm, la fel ca primul copil al cuplului, potrivit News.ro.

Potrivit presei spaniole, Rafael Nadal și Xisca sunt extrem de discreți în ceea ce privește viața privată și nu au anunțat oficial nașterea lui Miquel. Numele mezinului familiei ar fi un omagiu adus tatălui lui Xinsa, care a murit în aprilie 2023 la vârsta de 63 de ani, după o lungă boală.

Rafael Nadal s-a căsătorit cu Mery Perello pe 19 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sa Fortalesa, o proprietate aflată în oraşul Pollença de pe insula Mallorca. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu douăzeci de ani, în orașul Manacor din Mallorca, orașul natal al acestora.

Fostul lider mondial s-a retras din activitate pe 10 octombrie 2023, după trei decenii de carieră în tenis. Acesta a obținut 22 de titluri de Grand Slam, 92 de turnee câștigate, 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice, 5 Cupe Davis și peste 1.000 de meciuri câștigate,fiind supranumit „regele zgurii”.

