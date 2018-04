Rafturile magazinului pentru donații s-au umplut într-o oră

Într-un mall din Bucureşti a fost deschis primul magazin, unde clienţii sunt aşteptaţi să umple rafturile şi nu să le golească aşa cum ne-am obişnuit. Vorbim despre un proiect prin care românii sunt invitaţi să aducă haine pentru 1.000 de familii nevoiaşe.

Hainele expuse pe rafturi nu sunt de vânzare. Au fost aduse de oameni generoşi din tot oraşul pentru a le dona familiilor nevoiaşe.

„Sigur o să se bucure cineva de ele. Daţi vestea mai departe, să strângem cât mai multe!”, spune un donator.

Un tânăr a venit cu două geamantane pline cu haine.

„Aveam câteva haine care nu mai merg, pe care nu le mai purtam şi am văzut această reclamă pentru magazinul gol şi am zis să profităm. Ieri am completat tot şi am adus”, spune el.

În mai puţin de o oră magazinul gol s-a umplut. S-au strâns deja multe haine, o tonă.

-Am zis să le aduc aici. Poate se bucură şi alţii de ele.

*

-Câte haine ai adus?

-Doi saci!

*

-Am îmbrăcăminte strânsă de mulţi ani. Am dat o groază de bani pe ele. Nu am vrut să le arunc. M-am bucurat de ele. Să se bucure şi alţii de primirea unui cadou.

Organizatorii îşi propun să adune 20 de tone în două săptămâni.

„Ceva atipic pentru un centru comercial. De obicei noi invităm oamenii să golească magazinele. Acum am zis să mergem spre o cauză bună”, spune Corina Olteanu, reprezentanta centrului comercial în care a fost deschis magazinul.

Hainele, odată colectate, vor fi sortate de 50 de voluntari „Let's Do It, Romania!”, care mai apoi le vor duce celor 1.000 de familii.

„Ne-am dorit să suţinem educaţia în medii defavorizate. Din cauză că nu au cu ce să îmbrace sau cu ce să se încalţe, mulţi copii renunţă la şcoală şi practic acest sprijin este extrem de important pentru ei ca să continue să meargă la şcoală”, spune Anca Băniţa, reprezentant Let's Do It Romania.

Alte 12 puncte de colectare sunt şi în mallurile din ţară şi vor rămâne deschise până pe 18 aprilie.