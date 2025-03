Răspunsul ministrului Educației pentru cei care l-au criticat că „nu înțelege” sărbători precum mărțișorul și 8 martie

Daniel David le-a răspuns celor care i-au trimis mesaje critice, în care i-au reproșat că „nu înţelege” sărbători precum mărţişorul sau 8 Martie. Ministrul Educației a explicat că înţelege „foarte bine” aceste sărbători şi nu are nimic împotriva cadourilor simbolice, oferite individual, însă nu este de acord cu acele cadouri care de la an la an devin „tot mai costisitoare”.

Daniel David a mărturisit că a primit „un reproş legat de faptul că nu înţelege zilele de sărbătoare de 1 şi 8 martie şi aşa mai departe”.

„Ba înţeleg sărbătoarea foarte bine. Noi niciodată, şi eu ca ministru, niciodată n-am spus că anumite cadouri simbolice, de preferat date individual, o floare, un mărţişor, nimeni nu comentează la aceste lucruri. Însă suntem clar împotriva practicii de a aduna bani şi a începe să facem pe baza banilor adunaţi tot felul de cadouri de la an la an tot mai costisitoare”, a explicat ministrul Daniel David, într-un video postat pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, răspuzând la niște întrebări ale internauților.

El a mai spus că „nimeni nu este absurd să blocheze cadouri simbolice”.

La finalul lunii februarie, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au vorbit despre obiceiurile unor părinţi de a colecta sume mari de bani pentru a oferi cadouri scumpe profesoarelor, scrie News.ro. Răspunzând unor întrebări, aceştia au arătat că există o lege care interzice colectarea de bani.

„Mereu ne gândim să mai dăm o lege ca să respectăm legea. Nu se poate! Avem o reglementare, pot să facă sesizări către Inspectorate sau către noi părinţii nemulţumiţi, pot să facă profesorii, directorii. În condiţiile în care ai lege, ea trebuie aplicată. Putem cere inspectorilor să fie mai atenţi la astfel de acţiuni care există în şcoli, dar mai mult nu putem să face decât să aplicăm legea, nu putem inventa o altă reglementare în care să îi rugăm pe colegii noştri să respecte legea”, a afirmat Daniel David, răspunzând unei întrebări.

La rândul său, secretarul de stat din Ministerul Educaţiei Sorin Ion a explicat că există reglementare care interzice colectarea de fonduri. El a precizat că ministerul nu doreşte să devină ”Grinch al mărţişorului”, subliniind că speră ca profesorii să nu condiţioneze calitatea actului didactic de cadourile primite.

Editor : Ana Petrescu