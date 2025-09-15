Live TV

Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un sfert dintre tineri nu lucrează

Populaţia activă a României era, în trimestrul al II-lea al anului, de 8,222 milioane persoane, din care 7,733 milioane persoane aveau un loc de muncă şi 489.800 persoane erau şomeri, arată datele publicate luni de Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

„În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,3%, în creştere faţă de trimestrul anterior. În trimestrul II 2025, populaţia activă a României era de 8.222.800 persoane, din care 7.733.000 persoane erau ocupate şi 489.800 persoane erau şomeri”, arată datele INS, citate de News.ro.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost în trimestrul II al anului 2025, de 63,3%, în creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2025. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,6%, faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 57,1% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%.

Rata şomajului în trimestrul II 2025 a fost de 6%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în trimestrul I 2025.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,1 puncte procentuale (6% la bărbaţi, faţă de 5,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 6,4 puncte procentuale (9,4% în mediul rural, faţă de 3% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (22,9%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

 

