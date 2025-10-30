Live TV

Rata şomajului la nivel naţional a coborât la 3,15%, la sfârşitul lunii septembrie

Data publicării:
femeie aranjeaza dosare
Foto: Shutterstock

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,15% la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total al şomerilor a fost de 252.520 de persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 54.225 au fost şomeri indemnizaţi şi 198.295 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 85 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 1.296 de persoane faţă de luna precedentă, potrivit datelor ANOFM, consultate de Agerpres.

Pe medii de rezidenţă, 67.824 de şomeri provin din mediul urban şi 184.696 de şomeri din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 30 septembrie 2025 era de 120.302 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 132.218 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 - 49 de ani (61.452), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (60.999), la polul opus aflându-se persoanele între 25 - 29 de ani (14.600).

„Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (30,35%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 33,72% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,70%”, se arată într-un comunicat al ANOFM.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
3
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
European Union leaders' summit in Brussels
4
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte...
COLECTIV_10_ANI_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Distrigaz, despre ancheta privind explozia din Rahova: Dacă vor fi...
alexandru rogobete
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși...
Ultimele știri
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele”
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un bărbat dă mâna cu o femeie
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o subvenţie lunară de 2.250 lei/ ucenic
robot-mana
Locurile de muncă expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială: „AI sprijină multe sarcini”
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să lucreze, dar refuzați de angajatori din lipsă de experiență: „Mai caut”
BNR
BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50 la sută pe an. Ce prognoză are Banca Națională despre inflație
Pro-Monarch protesters clash with Police in Nepal - 23 Nov 2023
„Revolta” Generației Z. Sărăcia și lipsa locurilor de muncă scot în stradă tot mai mulți tineri la nivel mondial
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Ce se întâmplă dacă cineva îți încalcă proprietatea. Legea îți oferă o soluție clară
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi Sport
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu...
Pro FM
Christina Aguilera, talie minusculă după ce slăbit 22 de kilograme. Artista, vizită cu familia la Disneyland...
Film Now
Trei divorțuri, o aventură și o iubire adevărată pentru Kelsey Grammer. Cum și-a cunoscut actuala soție, care...
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii?
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles