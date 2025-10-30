Rata şomajului la nivel naţional a coborât la 3,15%, la sfârşitul lunii septembrie

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,15% la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total al şomerilor a fost de 252.520 de persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi, 54.225 au fost şomeri indemnizaţi şi 198.295 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 85 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 1.296 de persoane faţă de luna precedentă, potrivit datelor ANOFM, consultate de Agerpres.

Pe medii de rezidenţă, 67.824 de şomeri provin din mediul urban şi 184.696 de şomeri din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 30 septembrie 2025 era de 120.302 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 132.218 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 - 49 de ani (61.452), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (60.999), la polul opus aflându-se persoanele între 25 - 29 de ani (14.600).

„Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (30,35%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 33,72% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,70%”, se arată într-un comunicat al ANOFM.

