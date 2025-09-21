Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei

Polițiștii au efectuat o razie în orașul Țăndărei, la doar câteva zile după ce un scandal între mai multe persoane a dus la un deces. Au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate peste 460 de autoturisme, iar oamenii legii au aplicat 159 de amenzi, în valoare de 78.000 de lei.

„Ieri, 20 septembrie a.c., pe raza oraşului Ţăndărei, a fost organizată o acţiune tip «razie», cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, creşterea gradului de siguranţă rutieră, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. În cadrul acţiunii au fost angrenaţi peste 100 de poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, poliţie rutieră, criminalistică, investigaţii criminale şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale,sprijiniţi de de două echipaje chinotehnice, peste 20 de jandarmi şi un tehnician din cadrul Registrului Auto Român”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, potrivit News.ro.

De asemenea, au fost aplicate 159 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 78.000 de lei, fiind reținut în vederea suspendării și un permis de conducere și retrase alte 16 certificate de înmatriculare. Totodată, a fost constatată și o infracțiune flagrantă.

Astfel, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism, care fiind verificate în baza de date, a figurat ca fiind un vehicul furat. Mașina a fost ridicată în vederea indisponibilizării de către poliţişti, pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal.

Un scandal a izbucnit, vineri după-amiaza, în orașul Țăndărei, iar două persoane au fost rănite și transportate la spital. Unul dintre bărbați, care a fost înjunghiat, a decedat. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.



Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. De asemenea, în oraș sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.

