Live TV

Razie a polițiștilor la Țăndărei, la doar două zile de la scandalul mortal. Amenzi de 78.000 de lei

Data publicării:
ipj ialomita
Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului. Foto. IPJ Ialomița/ News.ro

Polițiștii au efectuat o razie în orașul Țăndărei, la doar câteva zile după ce un scandal între mai multe persoane a dus la un deces. Au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate peste 460 de autoturisme, iar oamenii legii au aplicat 159 de amenzi, în valoare de 78.000 de lei.

„Ieri, 20 septembrie a.c., pe raza oraşului Ţăndărei, a fost organizată o acţiune tip «razie», cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, creşterea gradului de siguranţă rutieră, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. În cadrul acţiunii au fost angrenaţi peste 100 de poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, poliţie rutieră, criminalistică, investigaţii criminale şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale,sprijiniţi de de două echipaje chinotehnice, peste 20 de jandarmi şi un tehnician din cadrul Registrului Auto Român”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, potrivit News.ro.

De asemenea, au fost aplicate 159 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 78.000 de lei, fiind reținut în vederea suspendării și un permis de conducere și retrase alte 16 certificate de înmatriculare. Totodată, a fost constatată și o infracțiune flagrantă.

Astfel, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism, care fiind verificate în baza de date, a figurat ca fiind un vehicul furat. Mașina a fost ridicată în vederea indisponibilizării de către poliţişti, pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal.

Un scandal a izbucnit, vineri după-amiaza, în orașul Țăndărei, iar două persoane au fost rănite și transportate la spital. Unul dintre bărbați, care a fost înjunghiat, a decedat. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.

Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. De asemenea, în oraș sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
toloka
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile...
Președintele USR Dominic Fritz
USR nominalizează un antreprenor pentru funcția de prefect al...
Ultimele știri
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale
Generalul rus Alexander Lapin, care a luptat pe frontul din Ucraina, a fost demis din armată
Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a intrat iar în erupție. Recomandările autorităților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ipj ialomita
Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului
trotinete electrice
11 persoane audiate, dintre care 5 reținute, în cazul furtului unor baterii de la trotinete electrice. Descoperirea făcută de polițiști
Poliție SUA
Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă
emil ganj
Patru polițiști, anchetați după crima comisă de Emil Gânj. Unul din ei nu l-a dat anterior în urmărire națională pe agresor
izmir
Doi polițiști au fost uciși în urma unui atac asupra unei secții de poliție din Izmir. Momentul în care atacatorul este prins
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Suma uriașă pentru care Maria Sharapova și-a vândut vila din Los Angeles. Sportiva și soțul ei se mută în...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Florin Tănase. E implicată 100% în afacerea de milioane a fostbalistului...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme