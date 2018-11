Reacția Jandarmeriei după postările lui Mihai Dide

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru, a reacționat pe Facebook după ce protestatarul Mihai Dide a avut o atitudine incalificabilă la aflarea veștii că o femeie jandarm din Suceava a murit în urma unui accident rutier.

Marius Militaru a reacționat pe Facebook

„Nu-mi doresc să insist cu postări, și-așa momentul este copleșitor. Un om a murit și din păcate nu mai este nimic de făcut, poate doar să reflectăm de 100 de ori atunci când investim cu încrederea noastră pe cineva sau chiar îi finanțăm derapajele disimulate în acțiuni civice. În urmă cu câteva luni își exprima aceeași satisfacție bolnavă la aflarea veștii că un tată, tot jandarm, a murit într-un accident stupid. Am scris și atunci, însă ura nu a dispărut, dimpotrivă...”, a scris Marius Militaru.

O mamă a murit şi fiica ei de un an şi jumătate a fost grav rănită, pe o trecere de pietoni din Suceava. Un şofer de 26 de ani, care circula cu viteză, a intrat în plin în femeia care împingea căruciorul copilului. Accidentul a avut loc în apropierea Tribunalului şi a fost surprins de camere de supraveghere ale instituţiei.

„One more down! Du-te după Giani”, a scris Dide miercuri, pe Facebook, distribuind știrea.

Ulterior, el a revenit cu o altă postare. „Postarea cu moartea acelei femei este despre voi, nu despre mine. Este despre cei care nu sunt pe teren, sunt in tribune si țipă la jucători cum să joace, din tribune este simplu. Am știut de la început că este o idee proastă, nu știu exact de ce am postat. Dar, cand după primele 2 minute au început să curgă comentariile am decis să văd unde duce chestia asta”, a spus protestatarul.

