Digi24 a fost acasă la Remus Rădoi, omul de afaceri din Caracal, care a fost sunat de fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, ca să îl ajute în operațiunea de căutare a Alexandrei. Remus Rădoi a fost sunat de 10 ori de polițistul care coordona ancheta, chiar daca teoretic comisarul șef ar fi trebuit să colaboreze cu STS, DOS ori SRI. Deși credea că va obține informații prețioase despre victimă, polițistul nu a aflat nimic. Dar a oferit date confidențiale din anchetă. Firma de pază a lui Remus Rădoi asigură, între altele, paza Complexului energetic Oltenia.

„L-am cunoscut pe domnul Alexe la începutul anului 2019, în contextul deschiderii unui dosar de trafic de persoane, cămătărie şi prostituţie cu privire la un grup infracţional din zona Caracalului. Atunci mi s-a solicitat sprijinul, în sensul că ştiau că poliţia Caracal beneficiază de o proastă imagine şi că există foarte multe victime care nu depun plângere datorită fapului că conducerea Poliţiei Caracal ar fi fost văzută adesea în proximitatea liderilor grupării, chiar în localuri publice. Mi-a solicitat dacă pot să merg către victime să încerc să le capăt încrederea şi să le determin să depună o plângere la DIICOT Olt.

Aveam cunoştinţă despre astfel de cazuri pentru că noi avem peste 1800 de angajaţi în zonă şi cunoşteam, inclusiv de la victime care veneau şi se plângeau la noi pentru că nu aveau curaj să meargă la poliţie. Am făcut ce mi-au solicitat dumnealor, am mers şi am dus peste 40 de victime la DIICOT Olt, unde sub comanda procurorului-şef DIICOT Călina Ionuţ s-a instrumentat un dosar pentru trafic de persoane, cămătărie, prostituţie, şantaj şi aşa mai departe”, spune Remus Rădoi.

Remus Rădoi: În ziua dispariției Alexandrei am fost întrebați despre o mașină argintie

„Din ce ştiu eu în ziua telefonului Alexandrei la 112 am fost întrebaţi despre o maşină argintie, marca BMW iniţial, ni s-a solicitat ca acolo unde vedem maşini să le poziţionăm şi să dăm date către dânşii, ceea ce am şi făcut. Ulterior, s-a revenit şi s-a spus că e o eroare şi că maşina era Renault Megane argintiu break, la fel ni s-a solicitat, am găsit câteva maşini cu acele caracteristici, le-am poziţionat fără să dăm indicii despre case sau să bănuim că cineva ar fi implicat.

Noi i-am spus ce ştim despre acele maşini, am spus că despre numărul respectiv am făcut o scurtă investigaţie şi nu este asociat cu niciun cont de Facebook sau de WhatsApp, iar din bazele de date sau din telefoanele angajaţilor noştri nu reiese. Consider că se impunea ca instituţiile statului să ceară informaţii din cât mai multe surse, firesc că le revenea lor competenţa de a le analiza şi de a le discerne.

Remus Rădoi, legat de activitatea lui Gheorghe Dincă: Spre rușinea noastră, nu știam

Legat de activitatea lui Gheorghe Dincă, Remus Rădoi a spus: „Nu, spre ruşinea noastră nu ştiam, nu aveam date despre el şi nu am avut cunoștință de activitatea lui. Spun spre ruşinea, pentru că era şi de datoria noastră să cunoaştem astfel de elemente, poate am fi reuşit să ajutăm”.

„Este hazardant să dau o presupunere, sunt plauzibile ambele posibilităţi – fie să fie traficată şi să trăiască, fie ca acest monstru să fi făcut ce a declarat că a făcut”, a spus

Sunt două variante, ori în continuare sunt lipsiţi de înţelepciune, de profesionalism şi orbecăie ca nişte cretini aşa cum au dat dovadă până acum, ori există o conivenţă sau lucrurile, firul logic duce înspre cineva atât de important încât necesită un timp pentru a le aranja..”

Remus Rădoi: Nu sunt cercetat penal. Am cazierul curat

Remus Rădoi a declarat, la Digi24, referitor la faptul că e numit interlop, că nu este cercetat penal și că are cazierul curat.

„Eu nu sunt cercetat penal, am o singură plângere făcută de domnul Mirea Nicoale cu privire la faptul că i-am pătat imaginea, spunând niște lucruri publice despre el. Am cazierul curat. Noi ne-am poziționat întotdeauna în opozanță cu astfel de grupări. Singurele situații în care am fost asociat sau comparat cu astfel de grupări a fost atunci când am opus rezistență acestor grupări”, a precizat Remus Rădoi.

Întrebat dacă se așteaptă să se ajungă la nume importante, Remus Rădoi a spus că da.