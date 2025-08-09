Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival

Două dintre trupele anunțate pe scena festivalului UNTOLD au transmis că nu vor mai participa la cea de-a X-a ediție a festivalului din Cluj Napoca. Potrivit unei reacții venite din partea organizatorilor, aceștia confirmă o diferență de viziune cu trupa Vama, iar în ceea ce îi privește pe cei de la Paraziții ar fi vorba despre anularea mai multor concerte.

„Exact așa cum menționează trupa Vama, avem peste șapte ani de coloborare foarte bună, în care nu avem ce să ne reproșăm. Și la această ediție, totul era pregătit și îi așteptam cu mare drag la UNTOLD, însă o diferență de viziune apărută în ultimul moment a dus la această decizie a trupei”, anunță UNTOLD.

Organizatorii festivalului susține că împart aceeași viziune cu membrii trupei, însă de această dată nu au reușit să se pună de comun acord: „Știm că avem aceleași valori, dar, uneori, oameni fiind, se întâmplă să nu reușim, în ciuda dialogului, să ne punem de acord. Suntem sigur că principiile comune care ne-au adus împreună de atâtea ori, ne vor aduce împreună și pe viitor”.

În ceea ce privește retragerea trupei Paraziții de la festival, organizatorii UNTOLD susțin că ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte ale trupei, neavând mai multe detalii despre motivul din spatele deciziei.

„În privința trupei Paraziții, am primit și noi aceeași informare pe care ați văzu-o și dumneavoastră în spațiul online, prin care trupa își anulează toate concertele din perioada care urmează. Nu avem alte detalii, cert este că nu este ceva ce a depins de noi ca oganizatori, colaborăm bine cu trupa de foarte mulți și eram pregătiți să îi primim și la ediția aniversară”, susțin organizatorii.

Organizatorii UNTOLD susțin că vor aștepta ca cele două trupe românești să participe la edițiile următoare ale celui mai mare festival din România: „Atât pe cei de la Vama, cât și pe cei de la Paraziții îi așteptăm edițiile următoare”.

