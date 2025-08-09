Live TV

Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la festival

Data actualizării: Data publicării:
untold
Foto: Facebook/UNTOLD

Două dintre trupele anunțate pe scena festivalului UNTOLD au transmis că nu vor mai participa la cea de-a X-a ediție a festivalului din Cluj Napoca. Potrivit unei reacții venite din partea organizatorilor, aceștia confirmă o diferență de viziune cu trupa Vama, iar în ceea ce îi privește pe cei de la Paraziții ar fi vorba despre anularea mai multor concerte.

„Exact așa cum menționează trupa Vama, avem peste șapte ani de coloborare foarte bună, în care nu avem ce să ne reproșăm. Și la această ediție, totul era pregătit și îi așteptam cu mare drag la UNTOLD, însă o diferență de viziune apărută în ultimul moment a dus la această decizie a trupei”, anunță UNTOLD.

Organizatorii festivalului susține că împart aceeași viziune cu membrii trupei, însă de această dată nu au reușit să se pună de comun acord: „Știm că avem aceleași valori, dar, uneori, oameni fiind, se întâmplă să nu reușim, în ciuda dialogului, să ne punem de acord. Suntem sigur că principiile comune care ne-au adus împreună de atâtea ori, ne vor aduce împreună și pe viitor”.

În ceea ce privește retragerea trupei Paraziții de la festival, organizatorii UNTOLD susțin că ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte ale trupei, neavând mai multe detalii despre motivul din spatele deciziei.

„În privința trupei Paraziții, am primit și noi aceeași informare pe care ați văzu-o și dumneavoastră în spațiul online, prin care trupa își anulează toate concertele din perioada care urmează. Nu avem alte detalii, cert este că nu este ceva ce a depins de noi ca oganizatori, colaborăm bine cu trupa de foarte mulți și eram pregătiți să îi primim și la ediția aniversară”, susțin organizatorii.

Organizatorii UNTOLD susțin că vor aștepta ca cele două trupe românești să participe la edițiile următoare ale celui mai mare festival din România: „Atât pe cei de la Vama, cât și pe cei de la Paraziții îi așteptăm edițiile următoare”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
bancnote de 100 de lei pe o masa
3
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
5
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
Digi Sport
A devenit o ”bestie”! Produsul care nu-i lipsește de la masă: ”Sunt obsedat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii”...
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit...
Lansator de rachete Grad, al forțelor ruse, în regiunea Kursk Foto- Profimedia
Cum au distrus ucrainenii un lansator de rachete rusesc: Au pândit...
529868648_739878312254507_5839988055125612918_n
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara...
Ultimele știri
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului”
Pericolul inteligenței artificiale pentru generația Z și avertismentul lui Bill Gates: Nu vă așteptați la stabilitatea locului de muncă
Șeful PSD Iași acuză guvernul de discriminare regională: Guvernul Bolojan frânează Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Teo-Sore
Digi Talks la UNTOLD X cu Teodora Tompea, Sore şi Ioana Ciurlea. "Cea mai mare dovadă de curaj - să îți ceri scuze"
Feldru
Singura comună din județul Bistriţa-Năsăud care a anunțat că anulează zilele localităţii, invocând austeritatea
digi-talks-untold-2025
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România
Dracula,r. Radu Jude
Trei filme cu participare românească, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno 2025
ozn
Comunism și „OZN-uri”. Clădirea emblematică a socialismului bulgar a fost transformată în scenă de festival
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie a fost filmată în timp ce își spăla vasele cu detergent în apa mării. Clipul video a devenit viral...
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Fiica lui Pink are 14 ani și calcă pe urmele mamei ei în muzică. Fanii, impresionați de legătura acestora...
Digi Sport
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”