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Reacția Patriarhiei după ce un proiect de lege referitor la dezincriminarea consumului de droguri a fost depus la Senat

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patriarhia romana foto basilica ro
Patriarhia Română. Foto: Basilica.ro
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Din articol
Amenzi în locul pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu

Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deţinerea de droguri pentru consum propriu şi consideră că orice modificare a legislaţiei în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieţii, sănătatea persoanei şi binele familiei şi al comunităţii.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române transmis joi Agerpres, o deosebită atenţie trebuie acordată copiilor şi tinerilor, aflaţi într-o etapă a vieţii în care au nevoie de repere morale, de modele de vieţuire sănătoasă.

În acest sens, Patriarhia Română subliniază că nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc.

„Prevenirea consumului, educarea tinerilor şi sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna”, subliniază Patriarhia.

De asemenea, Biserica atrage atenţia asupra responsabilităţii celor care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri şi îşi exprimă disponibilitatea de a fi alături de persoanele afectate de adicţii şi de familiile acestora.

Amenzi în locul pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu

„În faţa unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii şi tinerii şi pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferinţă persoanei, familiei şi comunităţii. Experienţa pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependenţe nu se vindecă prin izolare şi stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicţii şi de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă”, transmite sursa citată.

Patriarhia Română îşi exprimă speranţa ca autorităţile publice şi toţi cei implicaţi în dezbaterea acestei iniţiative legislative să aibă ca scop primordial sănătatea persoanelor, armonia familiei, protejarea tinerei generaţii şi sprijinirea celor care sunt victime ale consumului de droguri.

Un proiect de lege care înlocuieşte pedepsele cu închisoarea pentru drogurile deţinute în vederea consumului propriu cu amendă contravenţională a fost depus, la Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

Proiectul, iniţiat de senatorii Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Ghinea (USR) şi Victoria Stoiciu (neafiliat), prevede pentru drogurile de risc amendă cuprinsă între 1.000 şi 1.500 de lei şi pentru drogurile de mare risc, între 1.500 şi 3.000 de lei. 

Editor : Liviu Cojan

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