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Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat pentru Ministerul Sănătății: Declin cu respect

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catalina poiana
Cătălina Poiană, președintele CMR.
Din articol
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Preşedintele Colegiului Medicilor Cătălina Poiană, al cărei nume a fost vehiculat pentru postul de ministru al Sănătăţii în Guvernul Tomac, anunţă că declină „cu respect” o astfel de nominalizare, alegând să contribuie la dezvoltarea sistemului sanitar din actuala calitate. Ea consideră, însă, că viitorul ministru al Sănătăţii trebuie să fie „o persoană care a demonstrat calităţi manageriale incontestabile, cu rezultate obţinute, care cunoaşte sistemul de sănătate profund şi poate prezenta un plan cu obiective şi termene concrete şi îşi poate asuma capitolul dedicat sănătăţii din programul de guvernare”.

„Am văzut în spaţiul public informaţii referitoare la o eventuală propunere de nominalizare a mea pentru poziţia de Ministru Ministerul Sănătăţii - România din perspectiva unui guvern tehnocrat. Mulţumesc tuturor pentru încredere, dar declin cu respect această eventuală nominalizare. Sunt preşedintele Colegiului Medicilor din România şi sunt o persoană care îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea sistemul de sănătate, însă, cel puţin deocamdată, doresc să contribui la aceste schimbări din poziţia actuală, de reprezentant al medicilor din România”, afirmă Cătălina poiană într-o postare pe Facebook.

Ea consideră însă că persoana care va fi nominalizată pentru funcţia de Ministru al Sănătăţii trebuie să fie „o persoană care a demonstrat calităţi manageriale incontestabile, cu rezultate obţinute, care cunoaşte sistemul de sănătate profund şi poate prezenta un plan cu obiective şi termene concrete şi îşi poate asuma capitolul dedicat sănătăţii din programul de guvernare”.

De asemenea, consideră important ca viitorul Ministru să se consulte cu Colegiul Medicilor, în calitate de reprezentanţi ai corpului medical.

„Nu caut şi nu am căutat funcţii. Fiecare trebuie să fie responsabil şi să fie convins că, în momentul respectiv, este pregătit, are cunoştinţele şi abilităţile să îşi dedice activitatea şi să îşi asume responsabilitatea aferentă unei poziţii oficiale. Nu este o funcţie de bifat mediatic!”, subliniază Cătălina Poiană.

Poiană subliniază că, în sănătate, proiectele finalizate şi binele adus pacienţilor şi sistemului de sănătate sunt cele care vor defini activitatea şi mandatul acelui ministru al Sănătăţii care să poată purta cu onoare funcţie de Ministru al Sănătăţii.

Voi continua alături de echipa mea să susţin şi să promovez schimbările necesare sistemului de sănătate din poziţia de preşedinte al Colegiului Medicilor din România”, subliniază Cătălina Poiană.

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Alte nume vehicuulate pentru Ministerul Sănătăţii în Cabinetul Tomac sunt cel al medicului Ştefan Buşnatu şi cel al manageruului Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu.

Cum ar putea arăta Guvernul Tomac

Începe să se contureze lista miniștrilor care ar putea face parte dintr-un viitor Cabinet condus de premierul desemnat Eugen Tomac, potrivit informațiilor pe surse ale Digi24, mai multe nume fiind vehiculate pentru portofoliile-cheie din Guvern.

Pentru Ministerul de Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, în timp ce la Apărare ar putea ajunge Mihnea Motoc. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

O parte dintre numele apropiate de președintele Nicușor Dan ar putea intra în Executivul Tomac: Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie la Educație și Radu Burnete la Economie, acesta din urmă fiind luat în calcul și pentru funcția de vicepremier.

Pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior, potrivit surselor Digi24.

Tot pe listă, pentru Justiție apare Cosmin Alexandru Soare-Filatov, iar pentru Ministerul Muncii este vehiculată Lavinia Niculescu, din conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

Cel mai recent nume apărut în aceste discuții este Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Fost director al Electrica și Transelectrica, aceasta a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei în guvernul tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloș.

Editor : I.B.

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