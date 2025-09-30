Live TV

Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt

Sumă păstrată cash, în casă, ar trebui să acopere nevoile pentru 72 de ore. Credit foto: Guliver/Getty Images

„Păstrați în casă bani cash, în bancnote de valoare mică”. Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză pare să fie aplicată deja de mulți dintre români. Fie că s-au lovit de situații în care bancomatele sau POS-urile nu au funcționat, fie că au învățat din experiența altor popoare, românii sunt de acord că e bine să ai bani puși deoparte, pentru orice situație neprevăzută. Și economiștii susțin ideea: „Numerarul este sfânt”, este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE București.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Mai multe țări europene le cer cetățenilor să aibă bani cash în casă, o sumă cuprinsă între 70 și 100 de euro. Această sumă ar trebui să acopere nevoile pentru 72 de ore.

Banii cash pot fi salvarea în situațiile de pană de curent ori de blocare a sistemelor digitale ale băncilor. Iar de recomandarea Băncii Centrale Europene țin cont și românii.

Tânăr: Țin mereu o sumă fixă în lei, să mă folosesc de ea atunci când am nevoie la diferite plăți mai consistente.

Tânără: Oarecum, sunt pregătită datorită părinților mei, care sunt trecuți prin astfel de situații.

Tânăr: Mai ales cum s-a întâmplat în Spania, a fost foarte rău la ei. Se poate (n. red. întâmpla) și la noi și e foarte bine să fie toată lumea pregătită nu numai cu bani, și cu alimente, și cu medicamente.

Tânără: Deseori, mi se mai întâmplă să nu meargă POS-ul la magazine sau să se blocheze cardul și, atunci, sunt pregătită să am bani cash la mine și acasă.

Tânăr: Am mereu un pic de bani cash puși deoparte, nu o sumă foarte mare, dar mereu am un pic. Eu dau chiria cash și mereu am chiria pe următoarea lună, apoi, în caz de urgență, pot să îi folosesc pe aceia. Mi se pare de folos, pentru că am pățit și să nu meargă bancomatele.

Mai multe țări europene, printre care și Suedia, Finlanda, Austria și Olanda deja le-au atras atenția cetățenilor. Oamenii trebuie să fie pregătiți pentru situații neprevăzute, precum penele majore de curent.

Cristian Păun, profesor universitar ASE București: Numerarul este sfânt! Banii în formă fizică nu au problema pe care o au banii electronici, care depind foarte mult de internet, de conexiune celulară, depind de sistemele electronice de decontare și plată, care pot avea probleme de securitate sau pot avea probleme de indisponibilitate temporară.

Suma păstrată acasă nu trebuie să fie mare, spun specialiștii, din motive de securitate.

