Record de frig în Ungaria: cea mai scăzută temperatură din ultimii 64 de ani pentru această perioadă

Un record naţional stabilit în Ungaria în urmă cu 64 de ani pentru cea mai scăzută temperatură matinală înregistrată la data de 9 iulie a fost doborât joi, când temperaturile din localitatea Szikszo, în Borsod-Abauj-Zemplen, au scăzut până la 3,9 grade Celsius, conform serviciului meteorologic HungaroMet.

Vântul puternic din nord şi nord-vest a măturat miercuri o mare parte a ţării, transmite agenţia de presă MTI preluată de Agerpres.

Vântul s-a potolit treptat în cursul serii şi a încetat peste noapte în majoritatea zonelor, ceea ce a condus la scăderea temperaturilor sub 10 grade Celsius până joi dimineaţa, în mai multe localităţi din Ungaria.

Recordul anterior era de 4,3 grade Celsius, măsurat în Csakvar, în vestul Ungariei, în 1962.

Editor : Ana Petrescu