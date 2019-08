Record de pacienţi alcoolici la Institutul de Psihiatrie Socola. Cât durează tratarea stării de sevraj

E încă proaspătă în minte tragedia de la Spitalul Săpoca din Buzău, unde un pacient internat din cauza problemelor cu alcoolul a ucis în mod inexplicabil șase oameni și a rănit alți șapte. Iar Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi înregistrează zilele acestea un record nedorit: este vorba chiar despre pacienții care au probleme grave din cauza consumului de alcool. În primele opt luni ale acestui an, deja s-a ajuns la totalul pacienţilor trataţi pe parcursul întregului an 2018. Medicii spun că numărul celor care cad în patima băuturii este tot mai mare de la un an la altul şi mai bine de jumătate dintre aceştia ajung la spital în stare gravă.

Un astfel de pacient dependent de alcool povestește: „Pe la 19 ani am început să beau. Am ajuns băutor fruntaş. Şi acum dacă mă apuc să beau, beau un kil de coniac şi 10 beri”.

Constantin duce o luptă grea cu alcoolul de aproape 40 de ani. În tot acest timp, cea mai lungă perioadă în care a reuşit să stea departe de băutura care îi dă curaj, spune el, a fost de o lună. A durat însă destul de mult până ce a cerut ajutorul medicilor şi chiar și așa încă nu a reuşit să scape de dependenţă.

„Când beau îmi sare ţandăra repede, ia de-aici! În 2008 m-am dus la vale de tot. Atunci am avut cred şi prima internare. Beam de nu mă mai trezeam”, povestește Constantin.

„Pentru a deveni dependent în cazul alcoolului este nevoie de 10-15 ani, or datorită faptului că se consumă din ce în ce mai mult, cantităţi din ce în ce mai mari, sunt cifre uriaşe şi care arată încă o dată modul dezastruos, devastator de a bea începând chiar de la vârste fragede”, spune Ovidiu Alexinschi, psihiatru la Institutul Socola.

În 2016 medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola au tratat aproape 1300 de pacienţi dependenţi de alcool, în 2017 au fost 1500, iar în 2018 aproape 1800. Anul acesta deja s-a ajuns la situatia de anul trecut, iar numărătoarea continuă, mai ales că de abia de acum se face vinul şi se pun pe foc cazanele de ţuică.

„O parte dintre ei înţeleg şi aleg să intre într-un program de recuperare. O foarte mare parte nu-şi doresc acest lucru şi nu înţeleg şi atunci revin de foarte multe ori”, explică Ovidiu Alexinschi, psihiatru.

Înainte să ajungă la Institutul de Psihiatrie mulţi pacienţi trec şi pe la Primiri Urgenţe în spitalele din Iași. În 24 de ore cel puţin o persoană din 10 primeşte îngrijiri după ce a băut peste măsură. „Pacienţi care ajung cu traumatisme pe fondul consumului de alcool, fie că este vorba despre agresiuni, fie că este vorba de căderi de la propria înălţime soldate cu diverse traumatisme cranio-cerebrale, toracice, membre”, detaliază Diana Cimpoeșu, coordonator UPU la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

Medicii spun că în astfel de cazuri recuperarea se face atât de greu şi pentru că nu există un program naţional pentru acești pacienţi.

Tratarea unei stări de sevraj durează două săptămâni, dar apoi pacientul trebuie monitorizat ani în şir ca să nu cadă din nou în patima alcoolului, lucru care de cele mai multe ori nu se întâmplă.