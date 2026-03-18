Pompierii intervin după ce o navă remorcher s-a scufundat, miercuri în Portul Midia, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci oameni. O persoană a fost adusă la cheu şi este resuscitată.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane, scrie News.ro.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o maşină de stingere, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

