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Reorganizarea Romsilva și modificarea Codului silvic, pe agenda Ministerului Mediului. Termenul anunțat de Intotero

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Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea
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Conducerea Romsilva trebuie să prezinte până la 1 decembrie un prim proiect de reorganizare a regiei, iar modificarea Codului silvic, în vederea corectării inechităților salariale, va fi analizată în cadrul unui grup de lucru, a anunțat ministra Mediului, Natalia Intotero.

Potrivit unei postări publicate de ministră, joi pe Facebook, discuțiile au vizat reorganizarea instituției, echitatea salarială și dialogul cu angajații.

„În privința reorganizării regiei, s-a convenit ca, până la 1 decembrie, conducerea Romsilva să prezinte un prim proiect, care să constituie baza discuțiilor privind viitoarea structură și funcționare a instituției”, a transmis Natalia Intotero.

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Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost salarizarea angajaților, cu accent pe identificarea unor soluții pentru corectarea inechităților. De asemenea, participanții au convenit constituirea unui grup de lucru care să analizeze eventuale modificări ale Codului silvic.

Ministra Mediului a subliniat că schimbările din cadrul regiei trebuie discutate împreună cu angajații și construite pe baza experienței acestora.

„Am venit la Romsilva pentru a-i cunoaște pe oamenii care lucrează aici și pentru a discuta deschis despre problemele și soluțiile pe care le văd. Am încredere în profesioniști și cred că schimbările se construiesc împreună cu ei, prin dialog și respect pentru munca fiecăruia”, a declarat Natalia Intotero.

Aceasta a adăugat că instituția trebuie să își îndeplinească responsabilitățile față de păduri și comunități, iar pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare o organizare eficientă și o relație corectă cu angajații.

După ședință, ministra a mers în birourile angajaților Romsilva pentru a discuta direct cu aceștia despre activitatea lor. Potrivit acesteia, întâlnirile fac parte dintr-un demers mai amplu de dialog cu personalul ministerului și al instituțiilor aflate în coordonare.

Editor : Ana Petrescu

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