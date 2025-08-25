Reparația conductei care a lăsat jumătate de București fără apă caldă a provocat alte avarii. 30% din blocuri sunt încă afectate

Peste 30% din blocurile din București racordate la rețeaua Termoenergetica sunt în continuare fără apă caldă. Motivul: manevrele făcute pentru repararea conductei de pe Splaiul Unirii, care a afectat jumătate din capitală săptămâna trecută, au provocat noi avarii.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, arată Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

„Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului”, arată comunicatul.

Compania prezintă scuze bucureștenilor și spune că „toate resursele tehnice și umane disponibile sunt concentrate pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță maximă și în cel mai scurt timp posibil.”

Reparațiile pentru aceste noi avarii durează, în unele cazuri, peste o săptămână. Conform datelor de pe aplicația Termo Alert, gradul de funcționare al rețelei este de 69%. 11,1% din blocuri nu au deloc apă caldă, iar pentru 19,43, sistemul funcționează deficitar.

Editor : M.B.