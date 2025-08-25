Live TV

Reparația conductei care a lăsat jumătate de București fără apă caldă a provocat alte avarii. 30% din blocuri sunt încă afectate

Data publicării:
conducte apa bucuresti avarie
Foto: Termoenergetica/Facebook

Peste 30% din blocurile din București racordate la rețeaua Termoenergetica sunt în continuare fără apă caldă. Motivul: manevrele făcute pentru repararea conductei de pe Splaiul Unirii, care a afectat jumătate din capitală săptămâna trecută, au provocat noi avarii.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate”, arată Termoenergetica într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului”, arată comunicatul.

Compania prezintă scuze bucureștenilor și spune că „toate resursele tehnice și umane disponibile sunt concentrate pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță maximă și în cel mai scurt timp posibil.”

Reparațiile pentru aceste noi avarii durează, în unele cazuri, peste o săptămână. Conform datelor de pe aplicația Termo Alert, gradul de funcționare al rețelei este de 69%. 11,1% din blocuri nu au deloc apă caldă, iar pentru 19,43, sistemul funcționează deficitar.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
1
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
2
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
3
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
4
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
salvamont muntii fagaras
5
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pupitru psd
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte...
Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună...
grosan
Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului...
Ultimele știri
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea debloca. PSD a revenit la discuții în Coaliție
VIDEO Cum arată plajele din România la final de sezon. Turiștii au lăsat în urmă chiștoace de țigări, resturi alimentare și ambalaje
Putin a discutat cu președintele Iranului despre „situația privind programul nuclear” al Teheranului.
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bucharest city tour STB
Linia turistică „Bucharest City Tour" intră în funcţiune de astăzi. Care este traseul și cât costă un bilet
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor mai recente două sondaje de opinie
francisc dobos livrator
Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul AUR la refuzarea livratorilor străini: „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea unui acoperiș. București: copaci la pământ, circulație oprită
Frații Andrew și Tristan Tate.
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată