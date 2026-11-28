Armata României a făcut repetiția generală pentru parada militară de 1 Decembrie. Peste 2.000 de militari și 100 de vehicule militare au trecut astăzi pe sub Arcul de Triumf. Evenimentul s-a desfășurat chiar în timpul primei ninsori din această iarnă la București. Militarii au defilat în ninsoare, pe fondul temperaturilor scăzute și al vântului puternic.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la parada militară națională organizată pe 1 Decembrie vor participa peste 2.000 de angajați ai MApN, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Defilarea va include aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Alături de militarii români, la paradă vor defila şi aproximativ 150 de militari din Belgia, Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Ţările de Jos, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

De asemenea, autoritățile au anunțat și restricții de circulație pe arterele din zona Pieței Arcului de Triumf, atât pe durata antrenamentelor, cât și în ziua paradei.

Totodată, în intervalul orar 9:00-12:00, atât în timpul antrenamentelor, cât și pe 1 Decembrie, vor fi trase 21 de salve de tun în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, în timpul intonării Imnului Național, potrivit tradiției militare de Ziua Națională. Ministerul Apărării Naționale a avertizat că zgomotul produs de salvele de tun ar putea provoca disconfort atât oamenilor, cât și animalelor de companie.

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În paralel, în perioada 25-30 noiembrie, au loc și antrenamente cu aeronave militare, care survolează la înălțimi mici Bucureștiul, județul Ilfov și județul Alba.

Editor : A.R.