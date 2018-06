REPORTAJ. Rătăciți în drumul către casă. Peripețiile unor manifestanți de la mitingul PSD

Vela, o localitate din Dolj, a trimis la mitingul PSD din Piaţa Victoriei 200 de oameni. S-au întors acasă cu unul mai puţin, pentru că un protestatar s-a pierdut în mulţime şi n-a mai fost de găsit. Ceilalţi manifestanţi au avut şi ei parte de peripeţii, dar la întoarcere: şoferii autocarelor au greşit drumul şi au ajuns la destinaţie abia la 5 dimineaţa. Oamenii din Vela sunt totuşi mulţumiţi că au mers gratuit la Bucureşti.

Localnicii din comuna Vela au fost foarte entuziasmaţi, sâmbătă, la prânz, când au plecat la mitingul ce urma să aibă loc în capitală.

Au încărcat lădiţele cu ceapă, roşii şi castraveţi, provizii pentru drum şi au plecat către Bucureşti.

Numai că excursia, aşa cum au numit-o ei, a fost una cu peripeţii. Totul a început când au observat că unul dintre localnici, la plecarea din capitală, nu a mai ajuns la autocar.

- Am înţeles că aţi pierdut un coleg...

- S-a pierdut el de noi. Deci noi l-am căutat aproape două ore. Deci au plecat toate maşinile care au fost de acolo, s-a dus primarul, care l-au cunoscut după el înapoi, dacă nu e....ce să-i fi făcut? povestește unul dintre tovarășii de drum.

Duminică au sperat că omul va apărea, însă...

- Moş Ioane?... Nu, că e legată uşa...

După ce l-au abandonat pe bărbat în capitală, protestatarii s-au rătăcit la rândul lor pe drumul de întoarcere şi au ajuns acasă în această dimineaţă la ora 5.00.

„Da, rutele ocolitoare ne-au dat de cap. Dar am ajuns cu bine la destinaţie. Azi dimineaţă la 5. Ne-am mai oprit, am făcut popas, am luat apă de băut...”, a povestit unul dintre călători.

Mulţi dintre ei recunosc că au fost în capitală doar pentru că au vrut să viziteze Bucureştiul.

- Am mai văzut şi eu Bucureştiul după 30 de ani. Că am făcut armata la Bucureşti la ...

- Mai mult de asta v-aţi dus, să vedeţi Bucureştiul?

- Da, să îl văd.

Manifestanții spun totuși că au înțeles și mesajul liderului de partid:

- Ce aţi înţeles de la mitingul respectiv?

- E foarte bine.

- Din mesajul dl Dragnea?

- E, e bine, ce spune e bine.

Din localitatea Vela din județul Dolj au participat 200 de persoane la mitingul din capitală.

