Restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre. Cât vor dura lucrările

Circulația pe podul suspendat peste Dunăre se desfășoară, începând de luni, 20 iulie, cu restricții pe sensul Brăila – Jijila, ca urmare a unor lucrări de amenajare a unui canal drenant. Măsura va rămâne în vigoare până pe 10 august, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

Potrivit postării de pe pagina de Facebok a instituției, traficul este restricționat pe banda 1 a DN2S, pe calea 1 (sensul Brăila – Jijila), între kilometrii 4+200 și 6+660. Circulația se desfășoară pe banda a doua pe durata lucrărilor.

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Reprezentanții DRDP Buzău le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona șantierului, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care dirijează circulația.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, având în vedere că traficul poate fi îngreunat, și să evite manevrele bruște, adaptându-și stilul de condus la condițiile din zona lucrărilor.

Editor : Ana Petrescu