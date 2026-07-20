Live TV

Restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre. Cât vor dura lucrările

Data publicării:
pod braila dunare
Foto: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Circulația pe podul suspendat peste Dunăre se desfășoară, începând de luni, 20 iulie, cu restricții pe sensul Brăila – Jijila, ca urmare a unor lucrări de amenajare a unui canal drenant. Măsura va rămâne în vigoare până pe 10 august, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

Potrivit postării de pe pagina de Facebok a instituției, traficul este restricționat pe banda 1 a DN2S, pe calea 1 (sensul Brăila – Jijila), între kilometrii 4+200 și 6+660. Circulația se desfășoară pe banda a doua pe durata lucrărilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reprezentanții DRDP Buzău le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona șantierului, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului care dirijează circulația.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, având în vedere că traficul poate fi îngreunat, și să evite manevrele bruște, adaptându-și stilul de condus la condițiile din zona lucrărilor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
busteni-viitura
5
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Digi Sport
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID4668-INQUAM-PHOTOS-OVIDIU-MICSIK
Dunărea a atins un nou minim istoric. Apele Române fac apel la economisirea apei și anunță restricții pentru irigații
dunare secata 2
Imagini apocaliptice pe Dunăre. Apa este atât de mică încât, în unele zone, fluviul poate fi traversat la pas către bulgari
WhatsApp Image 2026-07-17 at 13.46.46
Ce au confiscat procurorii după perchezițiile la gruparea periculoasă din Brăila: Mașini de sute de mii de euro, bijuterii și săbii
ofiteri diicot
O grupare violentă din Brăila care se ocupa cu omoruri, camătă sau proxenetism a fost destructurată de DIICOT
dunare secata
Seacă Dunărea, nave blocate de patru zile la mal. Imagini dezolante cu fluviul care a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani
Recomandările redacţiei
2026-07-20-9411
Proteste în spitalele din România. Președintele Sanitas: Noua lege a...
rable dezasamblate
Probleme cu Programul Rabla Auto 2026: Titularii cărților electronice...
atac cibernetic
Piața imobiliară, blocată după un atac cibernetic. Irineu Darău...
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Doar așa putem plăti...
Ultimele știri
Apa caldă, oprită pentru două săptămâni la peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4
Jucării nesigure și cosmetice periculoase: UE lovește Alibaba cu o amendă record pentru produsele ilegale de pe AliExpress
CM 2026 Spania a devenit prima ţară care deţine simultan Cupa Mondială la masculin şi la feminin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a crezut că are o sarcină dificilă, dar suferea de o boală cumplită. Ce a descoperit după un RMN...
Cancan
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Fanatik.ro
Mitică Dragomir știe ce antrenor ar fi avut curajul să-l schimbe pe Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Cine este Judit Polgar, marea şahistă care poate deveni în premieră preşedinte de ţară. Cea mai spectaculoasă...
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
A murit Dana Tapalagă, actrița din filmul „După dealuri”. Nuami Dinescu, mesaj sfâșietor: „Nu cred că există...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Patetic" / "Imaginile rușinii!" Ce au făcut argentinienii, în timp ce spaniolii erau pe podium și ridicau...
Pro FM
Nuntă în trupa Spice Girls: Mel C a fost mireasă la 52 de ani. Ce cadou i-a făcut Victoria Beckham, deși nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Trucul care îi face pe câini și pisici să bea mai multă apă vara. Ai ingredientul deja în bucătărie
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani