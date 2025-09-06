Live TV

Video Restricții la donarea de sânge în județele cu cazuri confirmate de West Nile. Ce trebuie să știe donatorii

Data publicării:
eprubetă cu sânge cu virus west nile
Infecția cu virusul West Nile este transmisă prin înţepătura de ţânţar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile din România au impus o serie de restricții la donarea de sânge din cauza virusului West Nile. În țara noastră au fost confirmate până în prezent 17 cazuri, în timp ce altul este în evaluare. Astfel, autoritățile au impus reguli speciale pentru donatori  și măsuri stricte de siguranță în centrele de transfuzie.

Conform jurnalistei Digi24 Carla Tanasie, regulilor în vigoare spun că persoanele identificate cu West Nile nu pot dona sânge timp de 120 de zile după vindecare. Cei care prezintă simptome asemănătoare gripei după o înțepătură de țânțar trebuie să amâne donarea până la confirmarea sau excluderea infecției.

Dacă o persoane locuiește sau a fost într-un județ unde au fost confirmate cazuri de West Nile nu poate dona sânge timp de 28 de zile într-un alt centru din țară dacă în județul respectiv nu au fost înregistrate cazuri de West Nile.

În județele cu cazuri deja confirmate - București, Galați, Timiș, Dolj, Ilfov, Prahova, Sălaj, Teleorman și Vrancea, donarea este permisă însă tot sângele recoltat este testat pentru virusul West Nile. Pungile de sânge sunt puse în carantină timp de 4-5 zile până vin rezultatele testelor făcute la Laboratorul Național de Referință din București, unde se face testarea pentru toate centrele de transfuzie din țară.

Restricțiile aduc probleme în cazul asigurării trombocitelor, care au un termen de valabilitate foarte scurt și pot expira până la validarea analizelor. Până pe 31 octombrie, perioada de supraveghere pentru virusul West Nile, medicilor li se recomandă să limiteze consumul de sânge și să amâne intervențiile care nu sunt urgențe. Această recomandare se aplică în județele în care există cazuri confirmate.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
5
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Digi Sport
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Putin On Working Trip To Samara
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin...
Vladimir (Jan), bishop of the Moldovan Orthodox Church, leads the traditional Easter mass at the Chisinau Cathedral Easter in Chisinau was celebrated this year under slight tension. The armed conflict in the territory of its neighboring country, Ukraine,
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război...
Cristian Popescu Piedone.
Piedone anunță că demisionează din PUSL și că-și face propriul...
China Marks Victory Day with Grand Parade in Beijing
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim...
Ultimele știri
Budapesta explică de ce cumpără țiței rusesc și acuză alte țări europene că fac același lucru pe ascuns
„Este un război al dronelor acum”. Cum reușește tehnologia să schimbe tacticile și logistica pe frontul din Ucraina
Preluare unei bănci din România se apropie de final: ce trebuie să facă clienții ca să-și poată accesa banii din conturi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ZjkzYzg4M2IyOTRjOTUwODQwOTFhNGYzYjY4OQ==.thumb
Campania ”Avem același sânge” se întoarce în București, la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice
analize sange laborator
Record pentru un bărbat din Sibiu. A donat zeci de litri de sânge în ultimii 25 de ani
campania avem acelasi sange
Campania „Avem același sânge” revine în 2025. Facem apel la donarea de sânge și la reforma sistemului de transfuzie
premiu digi
Campaniile „DIGI donează viață” și „Avem același sânge” au fost premiate
avem acelasi sange
Campania „Avem același sânge” revine. Facem apel la donarea de sânge, dar și la reforma sistemului de transfuzie
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat...
Adevărul
Un generalul rus îl informează pe Putin „dincolo de mormânt”. Momente stranii în timpul unei vizite la...
Playtech
Impozitul pe locuințe în 2026. Cât vei plăti în plus și ce modificări aduce noua lege
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat...
Pro FM
Fiica lui Pink s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Tatăl ei a pozat-o în prima zi de liceu: "Într-o...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Povestea de film a europeanului care ajuns o legendă în America. S-a întors împotriva propriului popor după...
Newsweek
Ministrul Muncii ar vrea să schimbe modul de distribuire al pensiilor. Economii de 60.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Jessica Chastain, apariție rară în public alături de soțul ei, Gian Luca. Împreună au doi copii. „Sunt totul...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică