Autoritățile din România au impus o serie de restricții la donarea de sânge din cauza virusului West Nile. În țara noastră au fost confirmate până în prezent 17 cazuri, în timp ce altul este în evaluare. Astfel, autoritățile au impus reguli speciale pentru donatori și măsuri stricte de siguranță în centrele de transfuzie.

Conform jurnalistei Digi24 Carla Tanasie, regulilor în vigoare spun că persoanele identificate cu West Nile nu pot dona sânge timp de 120 de zile după vindecare. Cei care prezintă simptome asemănătoare gripei după o înțepătură de țânțar trebuie să amâne donarea până la confirmarea sau excluderea infecției.

Dacă o persoane locuiește sau a fost într-un județ unde au fost confirmate cazuri de West Nile nu poate dona sânge timp de 28 de zile într-un alt centru din țară dacă în județul respectiv nu au fost înregistrate cazuri de West Nile.

În județele cu cazuri deja confirmate - București, Galați, Timiș, Dolj, Ilfov, Prahova, Sălaj, Teleorman și Vrancea, donarea este permisă însă tot sângele recoltat este testat pentru virusul West Nile. Pungile de sânge sunt puse în carantină timp de 4-5 zile până vin rezultatele testelor făcute la Laboratorul Național de Referință din București, unde se face testarea pentru toate centrele de transfuzie din țară.

Restricțiile aduc probleme în cazul asigurării trombocitelor, care au un termen de valabilitate foarte scurt și pot expira până la validarea analizelor. Până pe 31 octombrie, perioada de supraveghere pentru virusul West Nile, medicilor li se recomandă să limiteze consumul de sânge și să amâne intervențiile care nu sunt urgențe. Această recomandare se aplică în județele în care există cazuri confirmate.

Editor : I.B.