Restricțiile de circulație instituite în această vară în Piața Unirii, în zona Cantemir – restaurant Horoscop, au fost ridicate duminică, înainte de începerea noului an școlar, a anunțat primarul Sectorului 4 Daniel Băluță. Traficul rutier poate reveni astfel la configurația obișnuită, în timp ce lucrările la Planșeul Unirii vor continua în interiorul șantierului.

Daniel Băluță a susținut, duminică, o conferință de presă organizate pe șantierul Planșeului Unirii. Potrivit edilului, ritmul lucrărilor a permis eliberarea zonei afectate de restricții mai devreme decât estimările inițiale.

„Exact asta le-am promis oamenilor și ne-am ținut de cuvânt. Mâine începe școala, traficul în București va reveni la valorile sale obișnuite, iar restricțiile pe care le-am introdus la începutul verii sunt ridicate. Le mulțumesc constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. S-a lucrat mult, s-a lucrat repede și, mai ales, s-a lucrat bine. Iar rezultatul se vede!”, a declarat Daniel Băluță, potrivit comunicatului de presă al Primăriei Sectorului 4.

Lucrările au vizat structura de beton veche de aproape 100 de ani, aflată într-o stare avansată de degradare. Vechiul planșeu a fost înlăturat, iar în locul acestuia este construită o nouă placă de beton.

De acum, intervențiile vor continua în interiorul șantierului, fără restricțiile de trafic introduse la începutul verii.

Foto: Primăria Sectorului 4

Noua placă de beton, finalizată până la sfârșitul anului

Constructorii urmăresc ca până la finalul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului Planșeu Unirii.

În paralel, împreună cu specialiștii Apa Nova, vor fi readuse în poziția inițială fântânile din Piața Unirii. Ulterior, Primăria Sectorului 4 și Primăria Capitalei urmează să stabilească soluția tehnică pentru refacerea Parcului Unirii.

În aceeași zonă au început și lucrările pregătitoare pentru puțul de lansare a utilajelor de tip TBM. Acestea vor executa în subteran traseul conductelor de preaplin, fără deschiderea unor noi șantiere la suprafață.

Conductele de mari dimensiuni ar urma să preia, atunci când va fi necesar, surplusul de apă al Dâmboviței și să îl transporte în siguranță în aval. Proiectul este realizat în colaborare cu Apele Române, Primăria Capitalei, Apa Nova și constructorii implicați.

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Un nou acces către stațiile de metrou

Tot în Piața Unirii este pregătit un proiect pentru realizarea unei noi căi de acces către stațiile de metrou. Investiția este derulată împreună cu Primăria Capitalei și Metrorex și se află în etapa procedurilor necesare pentru emiterea autorizației de construire.

Potrivit estimărilor lui Daniel Băluță, lucrările vor fi organizate astfel încât să nu afecteze traficul rutier sau circulația pietonală din zonă.

Primarul Sectorului 4 a susținut că ritmul lucrărilor de la Planșeul Unirii arată că proiectele complexe de infrastructură pot fi realizate într-un timp mai scurt atunci când există mobilizare.

„Aici, la Planșeul Unirii, ni s-a spus că va dura ani. Am accelerat și ridicăm restricțiile înainte de începerea școlii. La marile proiecte de infrastructură ni s-a spus de multe ori că sunt prea complicate. Le-am făcut. Pentru că, atunci când oamenii serioși muncesc împreună, se poate!”, a declarat edilul.

Foto: Primăria Sectorului 4

Peste 5 miliarde de euro pentru investiții

Băluță a mai afirmat că lucrările la Planșeul Unirii fac parte dintr-un program mai amplu de investiții derulat de Sectorul 4, cu fonduri europene, guvernamentale și regionale.

Potrivit primarului, Sectorul 4 a atras aproximativ 420 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banii au fost utilizați pentru renovarea și consolidarea a 13 unități de învățământ, construirea a două clădiri noi pentru școli și dotarea a 57 de corpuri de clădire. Investițiile vizează aproape 39.000 de elevi.

Tot prin PNRR a fost construit noul Centru de Diagnostic, Cercetare și Tratament al Tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă, iar 201 blocuri, care însumează 12.415 apartamente, au fost reabilitate termic.

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În total, potrivit datelor prezentate de Daniel Băluță, Sectorul 4 a atras în ultimii ani peste 5 miliarde de euro pentru investiții în școli, blocuri, spitale, metrou și proiecte majore de infrastructură.

„Eu am spus întotdeauna: dacă există un euro pe care îl putem aduce în Sectorul 4 și investi pentru oameni, avem obligația să îl luăm. Am folosit programe regionale, programe guvernamentale, fonduri europene și toate mecanismele de finanțare pe care le-am avut la dispoziție. Important este că acești bani nu au rămas pe hârtie. I-am transformat în investiții pentru oameni”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

Editor : Ana Petrescu